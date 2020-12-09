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Подсчитана стоимость PlayStatioin 5 и Xbox Series X в разных странах

В Украине за PlayStation 5 придётся отдать 106 600 рублей
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Что дешевле: купить компьютер для игр или новую консоль? Сегодня мы поделимся с вами информацией о стоимости двух новых консолей от Microsoft и Sony. Статистику подготовила команда польского купонного сервиса Picodi.com. В ней они сравнили стоимость PlayStation 5 и Xbox Series X в разных странах, в так же стоимость годовой подписки.

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Оказалось, что самые дешёвые консоли продаются в Канаде. В этой стране PS5 можно приобрести за 37 100 рублей, а Series X можно взять дешевле, примерно за 35 300 рублей.

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Самую дорогую из консолей - PlayStation 5, можно купить в Украине за 106 600 рублей. А обладателем Xbox Series X в Аргентине можно стать за 97 500 рублей. Возможно столь высокая цена за консоль зависит от стоимости игр в стране. Как уже известно, в Аргентине самые дешёвые игры на Xbox, и люди из других стран часто пользуются этим, сменив регион в настройках консоли.

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В рейтинге стоимости за годовые подписки PS Plus и Xbox Live Gold лидирует Турция. В этой стране можно приобрести годовую подписку PS PLus всего за 1700 рублей, а Xbox Live Gold обойдётся за 2900 рублей в год.

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Команда Picodi.com также сравнила стоимость комплекта консоль + годовая подписка. И вновь Канада стала страной с самым доступным порогом для вхождения в число консольных геймеров. Стоимость комплекта консоль + годовая подписка у обеих консолей примерно одинаковая и составляет 41 200 рублей за комплект PS5 + PS Live, а за аналогичный комплект от Microsoft придётся отдать 42 400 рублей.

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