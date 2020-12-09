Минцифры огласило список обязательных приложений для смартфонов в России
В министерстве цифрового развития Российской Федерации (Минцифры России) приготовили список приложений, которые обязательно должны предустанавливаться на смартфоны в России. Министерство получило более 100 заявлений от различных российских разработчиков, которые предложили свои программы для предустановки на смартфонах.
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Все заявления были рассмотрены, но право на предустановку получили только самые популярные российские приложения. В списке оказались различные сервисы Яндекс, которые собраны в одном приложении "Яндекс". Так же в список попал Mail.ru, антивирус "Kaspersky", офисное ПО "Мой офис", платёжная система "Мир". Социальный сервис "Госуслуги", которым пользуется множество граждан России, так же оказался в списке обязательных к предустановке на новые смартфоны в России.
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В сети остаётся открытым следующий вопрос: "можно ли будет удалить предустановленные приложения из смартфона?". Министерство пока что не даёт ответа. Ясно одно, что многие пользователи останутся недовольны, если будет отказано в удалении этих приложений. Особенно критично скажется это на бюджетных устройствах с небольшим объёмом памяти.
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