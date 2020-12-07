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Завтра фанатов Apple ждёт очередная конференция от купертиновцев. Несколько источников уже подтвердили, что гарантированно представят новую приставку для телевизора под названием Apple TV 2020. Так же наверняка покажут новые наушники из серии AirPods. Самым интересным и интригующим устройством станет MacBook Pro.

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Начнём с Apple TV 2020 с поддержкой 4К-контента. На этот раз в приставке будет установлен мощный чип Apple A12Z Bionic. Кстати, на новом iPad Pro установлен такой же процессор, как на приставке, так что с производительностью у Apple TV будет полный порядок. Кроме того 6 Гб оперативной памяти обеспечит комфортную работу во всех приложениях на приставке. Так же будет всего одна версия на 128 Гб, цена которой неизвестна.





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Перейдём к наушникам от Apple. AirPods за 600 долларов, как вам такое? Но на самом деле это информация на уровне слухов, так что судить Apple за этот ценник мы пока что не будем.





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Интригующим устройством на этой конференции станет новый MacBook Pro, который многие ждут. Ноутбук получит 16-дюймовый экран, но вот для многих остаётся вопросом: какой процессор будет установлен? Наверняка MacBook Pro получит улучшенный процессор M1 на архитектуре ARM, так как ставить чип от Intel было бы нелогично.





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В общем, 8 декабря ждём отличных новинок на конференции от Apple. Может быть купертиновцы смогут нас порадовать под конец 2020 года.