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Какой же всё-таки компьютер нужен, чтобы сравниться по производительности с консолью от Sony. На данный момент невозможно собрать ПК, аналогичный по стоимости с PlayStation 5, так как PlayStation 5 практически продаётся в убыток японской компании Sony. Но существенный доход для производителя приносят игры, которые с выходом новой консоли подорожали ещё на несколько процентов.



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Итак, что же взять: PlayStation 5 или ПК, который в два раза дороже (к примеру)? Если учесть функционал этих устройств, то конечно же ПК будет более правильным решением. Но если вы любите поиграть во все новинки «трипл-эй» игр, то привлекательным вариантом для вас будет консоль от Sony.





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На мой взгляд, Sony сделала ошибку, заключив договор с AMD на установку их видеокарт в PlayStation 5. Речь идёт о плохих отражениях и трассировке лучей. По сути AMD обещали трассировку лучей, как на картах RTX от NVIDIA, но в итоге получилась картина, которая и рядом не стоит с тем, что показывают видеокарты RTX в играх. Это главный существенный минус PS5, в остальном всё отлично.

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На YouTube-канале "Шелест" блогер сравни PlayStation 5 и ПК за 250 тыс. рублей. Лучшим показателем преимущества PS5 над ПК стала игра Assasin`s Creed: Valhalla. Разницу можно увидеть уже при запуске игры. На PS5 игра запустилась всего за 12 секунд, а ПК с этой задачей справился за 25 секунд. Комфортно играть в разрешении 4K на максимальных настройках можно было на обеих платформах, но в то время, как PS5 показывала стабильные 60 кадров в секунду, на ПК игра шла с просадками до 45 кадров в секунду. Важно отметить, что на консоли была отключена трассировка лучей.





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Оптимизация - важный аспект в играх, но всё-таки решать вам. Учитывая цены игр на PlayStation 5, а так же вероятную покупку 4K-телевизора, консоль становится не такой уж и дешёвой забавой.