Характеристики всех мобильных процессоров Ryzen 5000 - подробная таблица
Через месяц на CES 2021 компания AMD представит свои мобильные процессоры Ryzen 5000. Дата презентации намечена на 12 января. Сегодня мы хотим поделиться с вами характеристиками процессоров Ryzen 5000 серии. Данные стали известны благодаря ещё не анонсированным ноутбукам, в которых установлены мобильные процессоры из серии Ryzen 5000.
реклама
Четыре процессора Ryzen 5000H уже зарегистрированы розничными продавцами. Среди них присутствуют два варианта Ryzen 9 5900H, Ryzen 7 5800H и Ryzen 5 5600H. Источник сообщает, что эти процессоры будут представлены под кодовым названием Cezanne-H на архитектуре Zen3. Самым производительным из этих процессоров будет считаться Ryzen 9 5800HX, который имеет 8 ядер и 16 потоков с тактовой частотой 3,3 ГГц (в турбо режиме до 4,6 ГГц). Также существует второй вариант под названием Ryzen 9 5900HS с тактовой частотой 3,1 ГГц (в турбо режиме до 4,5 ГГц). Модель HX имеет TDP до 45 Вт, а менее производительная модель HS имеет TDP до 35 Вт. Тактовая частота обоих процессоров на 200 МГц выше, чем у своих предшественников.
Мы составили для вас таблицу со всеми известными данными мобильных процессоров Ryzen 5000.
|Процессор
|Кол-во ядер / потоков
|Частота CPU в ГГц
|Кол-во ядер GPU
|Частота GPU в ГГц
|Ryzen 9 5900HX
|8/16
|3,3-4,6
|8
|н/д
|Ryzen 9 5900HS
|8/16
|3,1-4,5
|8
|н/д
|Ryzen 7 5800H
|8/16
|3,2-н/д
|8
|н/д
|Ryzen 5 5600H
|6/12
|3,0-4,1
|н/д
|н/д
|Ryzen 7 5800U
|8/16
|2,0-4,4
|8
|2,0
|Ryzen 7 5700U
|8/16
|1,8-4,3
|8
|1,9
|Ryzen 5 5600U
|6/12
|2,3-4,2
|7
|1,8
|Ryzen 5 5500U
|6/12
|2,1-4,0
|7
|1,8
|Ryzen 3 5400U
|4/8
|2,6-4,0
|6
|1,6
|Ryzen 3 5300U
|4/8
|2,6-3,85
|6
|1,5
Обе серии 5000H и 5000U, скорее всего, будут представлены на выставке CES 2021. AMD уже подтвердила, что Лиза Су проведет программный доклад 12 января. Высокопроизводительными будут считаться процессоры из семейства Cezanne-H с TDP 35-45 Вт. Энергоэффективные процессоры будут представлять семейства Cezanne-U и Lucienne-U с TDP 15 Вт.
реклама
Ожидается, что также представят замену для процессоров Ryzen 7 4800HS и Ryzen 5 4600HS, которые будут представлены в 5000-ой серии.
реклама
Скорее всего дальнейшее развитие процессоров стоит за архитектурой ARM, которая станет отличной заменой архитектуре x86. Если верить слухам, то AMD не стала ждать и уже готовится разрабатывать процессоры на ARM. Насколько долго продлится период между переходом с одной архитектуры на другую, неизвестно, но дебют нашумевшего процессора Apple M1 получился отличным.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила