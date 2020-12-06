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Через месяц на CES 2021 компания AMD представит свои мобильные процессоры Ryzen 5000. Дата презентации намечена на 12 января. Сегодня мы хотим поделиться с вами характеристиками процессоров Ryzen 5000 серии. Данные стали известны благодаря ещё не анонсированным ноутбукам, в которых установлены мобильные процессоры из серии Ryzen 5000.

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Четыре процессора Ryzen 5000H уже зарегистрированы розничными продавцами. Среди них присутствуют два варианта Ryzen 9 5900H, Ryzen 7 5800H и Ryzen 5 5600H. Источник сообщает, что эти процессоры будут представлены под кодовым названием Cezanne-H на архитектуре Zen3. Самым производительным из этих процессоров будет считаться Ryzen 9 5800HX, который имеет 8 ядер и 16 потоков с тактовой частотой 3,3 ГГц (в турбо режиме до 4,6 ГГц). Также существует второй вариант под названием Ryzen 9 5900HS с тактовой частотой 3,1 ГГц (в турбо режиме до 4,5 ГГц). Модель HX имеет TDP до 45 Вт, а менее производительная модель HS имеет TDP до 35 Вт. Тактовая частота обоих процессоров на 200 МГц выше, чем у своих предшественников.





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Мы составили для вас таблицу со всеми известными данными мобильных процессоров Ryzen 5000.

Процессор Кол-во ядер / потоков Частота CPU в ГГц Кол-во ядер GPU Частота GPU в ГГц

Ryzen 9 5900HX

8/16

3,3-4,6

8

н/д

Ryzen 9 5900HS

8/16

3,1-4,5

8

н/д

Ryzen 7 5800H

8/16

3,2-н/д

8

н/д

Ryzen 5 5600H

6/12

3,0-4,1

н/д

н/д

Ryzen 7 5800U

8/16

2,0-4,4

8

2,0

Ryzen 7 5700U

8/16

1,8-4,3

8

1,9

Ryzen 5 5600U

6/12

2,3-4,2

7 1,8

Ryzen 5 5500U

6/12

2,1-4,0

7 1,8

Ryzen 3 5400U

4/8

2,6-4,0

6 1,6

Ryzen 3 5300U

4/8

2,6-3,85

6 1,5



Обе серии 5000H и 5000U, скорее всего, будут представлены на выставке CES 2021. AMD уже подтвердила, что Лиза Су проведет программный доклад 12 января. Высокопроизводительными будут считаться процессоры из семейства Cezanne-H с TDP 35-45 Вт. Энергоэффективные процессоры будут представлять семейства Cezanne-U и Lucienne-U с TDP 15 Вт.

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Ожидается, что также представят замену для процессоров Ryzen 7 4800HS и Ryzen 5 4600HS, которые будут представлены в 5000-ой серии.

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Скорее всего дальнейшее развитие процессоров стоит за архитектурой ARM, которая станет отличной заменой архитектуре x86. Если верить слухам, то AMD не стала ждать и уже готовится разрабатывать процессоры на ARM. Насколько долго продлится период между переходом с одной архитектуры на другую, неизвестно, но дебют нашумевшего процессора Apple M1 получился отличным.