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Характеристики всех мобильных процессоров Ryzen 5000 - подробная таблица

Собрали все имеющиеся данные о будущих процессорах Ryzen 5000
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Через месяц на CES 2021 компания AMD представит свои мобильные процессоры Ryzen 5000. Дата презентации намечена на 12 января. Сегодня мы хотим поделиться с вами характеристиками процессоров Ryzen 5000 серии. Данные стали известны благодаря ещё не анонсированным ноутбукам, в которых установлены мобильные процессоры из серии Ryzen 5000.

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Четыре процессора Ryzen 5000H уже зарегистрированы розничными продавцами. Среди них присутствуют два варианта Ryzen 9 5900H, Ryzen 7 5800H и Ryzen 5 5600H. Источник сообщает, что эти процессоры будут представлены под кодовым названием Cezanne-H на архитектуре Zen3. Самым производительным из этих процессоров будет считаться Ryzen 9 5800HX, который имеет 8 ядер и 16 потоков с тактовой частотой 3,3 ГГц (в турбо режиме до 4,6 ГГц). Также существует второй вариант под названием Ryzen 9 5900HS с тактовой частотой 3,1 ГГц (в турбо режиме до 4,5 ГГц). Модель HX имеет TDP до 45 Вт, а менее производительная модель HS имеет TDP до 35 Вт. Тактовая частота обоих процессоров на 200 МГц выше, чем у своих предшественников.


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Мы составили для вас таблицу со всеми известными данными мобильных процессоров Ryzen 5000.

Процессор Кол-во ядер / потоков Частота CPU в ГГц Кол-во ядер GPU Частота GPU в ГГц
Ryzen 9 5900HX
8/16
3,3-4,6
8
 н/д
Ryzen 9 5900HS
8/16
3,1-4,5
8
н/д
Ryzen 7 5800H
8/16
3,2-н/д
8
н/д
Ryzen 5 5600H
6/12
3,0-4,1
н/д
н/д
Ryzen 7 5800U
8/16
2,0-4,4
8
2,0
Ryzen 7 5700U
8/16
1,8-4,3
8
1,9
Ryzen 5 5600U
6/12
2,3-4,2
7 1,8
Ryzen 5 5500U
6/12
2,1-4,0
7 1,8
Ryzen 3 5400U
4/8
2,6-4,0
6 1,6
Ryzen 3 5300U
4/8
2,6-3,85
6 1,5

Обе серии 5000H и 5000U, скорее всего, будут представлены на выставке CES 2021. AMD уже подтвердила, что Лиза Су проведет программный доклад 12 января. Высокопроизводительными будут считаться процессоры из семейства Cezanne-H с TDP 35-45 Вт. Энергоэффективные процессоры будут представлять семейства Cezanne-U и Lucienne-U с TDP 15 Вт.

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Ожидается, что также представят замену для процессоров Ryzen 7 4800HS и Ryzen 5 4600HS, которые будут представлены в 5000-ой серии.

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Скорее всего дальнейшее развитие процессоров стоит за архитектурой ARM, которая станет отличной заменой архитектуре x86. Если верить слухам, то AMD не стала ждать и уже готовится разрабатывать процессоры на ARM. Насколько долго продлится период между переходом с одной архитектуры на другую, неизвестно, но дебют нашумевшего процессора Apple M1 получился отличным.

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