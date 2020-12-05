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Пользователи устройств Apple iPhone 11 наконец-то смогли заставить Apple признать брак экрана многих iPhone. Речь идёт о смартфонах, которые выпускались в период с ноября 2019 года по май 2020 года. Брак заключается в том, что у некоторых пользователей перестал реагировать экран на нажатия.

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Но руководители Apple быстро среагировали на ситуацию и предложили пользователям "бесплатную замену экрана по гарантии". Бесплатный ремонт в сервисном центре Apple могут сделать пользователи, которые покупали свои iPhone 11, изготовленные в вышеуказанном периоде.

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Проблема с экранами iPhone у Apple началась с представленного в сентябре 2017 года безрамочного iPhone 10 (или X). Тогда у некоторых покупателей iPhone 10 наблюдалась проблема с экраном, вызвана она была тем, что на дисплее появлялись зелёные линии. Эти проблемы явно не радуют купертиновцев. Возможно Apple стоит поменять свои планы и купить патенты на полностью безрамочный экран (без "чёлки"). В этом случае вероятность брака наверняка уменьшится, но iPhone потеряет свою "фишку" и будет намного меньше узнаваем среди кучи китайских смартфонов. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом.