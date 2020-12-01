В сети показали дизайн и габариты Samsung Galaxy S21+
Очередные сливы в сеть дизайна устройства. Все уже привыкли к тому, что задолго до презентации нового флагмана, в сети появляется его дизайн и другие характеристики. Это портит интригу, но показанные сегодня изображения ещё не вышедшего флагмана Samsung - Galaxy S21+, возможно, понравятся многим.
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В январе следующего года корейская компания Samsung представит свой флагман Samsung Galaxy S21+. Но ресурсу Sammobile удалось показать дизайн устройства уже сегодня. Корпус смартфона сделали по данным инсайдера, который получил доступ к заводским чертежам. По сравнению с Samsung Galaxy S20+ существенных изменений габаритов устройства не наблюдается, разве что S21+ будет на 2 мм шире, но и толщина корпуса уменьшится на полмиллиметра.
Будущему флагману Samsung предписывают 6,8 дюймовый дисплей с технологией 120Гц, которая стала стандартом для всех Android флагманов.
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В общем, Samsung Galaxy S21+ ожидается быть привлекательным и простым флагманом 2021 года, а 6,8 дюймовый дисплей удовлетворит всех любителей больших смартфонов.
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