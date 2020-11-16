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Всем привет! В каждой новой части FIFA разработчики умудряются начудить, оставляя футболистов с высоким рейтингом без реальных лиц. В этой статье мы расскажем о семёрке футболистов, рейтинг которых превышает 83, но поработать над реальными лицами для них разработчики не соизволили.



А нашу банду обделённых возглавляет полузащитник "Piemonte Calcio" - Артур. Бразилец в FIFA 21 имеет рейтинг 84 и дефолтное лицо. Двух сезонов в Барселоне для EA не хватило, чтобы немножечко поднапрячься и сделать парню реальный внешний вид. Переезд в Ювентус также не изменил ситуацию, и Артур является обладателем титула самого высокорейтингового футболиста в FIFA 21 без реального лица.

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Остался без игрового лица и защитник Аякса — Николос Тальяфико. Аргентинец давно стал ключевым игроком обороны амстердамского клуба, он внёс весомый вклад в фееричное шествие Аякса по Лиге Чемпионов в позапрошлом сезоне. Этим летом он входил в ряды трансферных целей топ клубов АПЛ. Интересовалась Николосом и Барселона, но разработчикам этот парень и его внешность не очень интересны.



Нельсон Семеду - ещё один футболист с рейтингом 83, которого оставили без игрового лица. 3 сезона в Барселоне не заставили EA поднапрячься и поработать над его внешностью. Теперь же португалец перебрался в Вулверхэмптон из АПЛ. В этой лиге разработчики более активны в вопросе игровых лиц, поэтому не исключено, что Нельсона таки починят в ближайших обновлениях.

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Мартин Эдегор стал одним из открытий минувшего сезона Ла Лиги. Он сумел перезагрузить свою карьеру в Реал Сосьедаде и вынудил своей игрой Мадридский Реал досрочно вернуть норвежца из аренды. Факт камбека в "королевский клуб" позволял рассчитывать на то, что у парня будет реальная внешность. Поклонники его таланта пока вынуждены продолжить находиться в режиме ожидания.



Диего Карлос в минувшем сезоне перебрался в Севилью и с ходу стал там своим. Бразильский защитник был очень популярен и в FIFA и здорово играл в реальности, завоевав вместе со своим клубом очередной трофей Лиги Европы. В FIFA 21 Карлосу выдали рейтинг 83, но оставили стандартное лицо.

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Алессио Романьоли начал свой шестой сезон в статусе игрока основы Милана.Несмотря на проблемы EA с итальянской лигой Серия А, Романьоли вполне мог претендовать на игровое лицо, ну а пока он попадает в нашу семёрку.



Маркус Акуна мощно выступал за Спортинг и по всеобщему мнению давно перерос чемпионат Португалии. Защитника сборной Аргентины за приятную стоимость в 10,5 млн евро подписала Севилья. В FIFA 21 парень получил крутые характеристики и стал популярным персонажем в онлайн-режимах. В реальности он также просто пробился в основу Севильи и смотрится весьма неплохо, но пока EA не стала заморачиваться с его внешностью, долго ли будет так - рассудит только время.