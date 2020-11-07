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Многие фанаты Apple ждали этого момента и вот сегодня компания Apple начала принимать заказы на новые модели смартфонов iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max. Желающих купить новые флагманы от Apple оказалось слишком много и уже через некоторое время после начала продаж, интерне-магазин apple.com был недоступен из-за огромного числа посетителей.

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Миллионы фанатов iPhone по всему миру раскупили первую партию устройств за считанные секунды. Так, изначально планировалось, что пользователи сделавшие предзаказ получат свои устройства в ноябре, но из-за большого ажиотажа дату доставки устройств пришлось сдвинуть на конец 2020 года.

На скриншоте, который сделал покупатель iPhone 12 Pro Max из Китая, видно, что доставка данного устройства откладывается на конец 2020 года. Покупка была сделана всего через 20 минут после начала приёма предварительных заказов. То есть, некоторые покупатели могут получить свои новые iPhone в 2021 году.

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Не повезло и другим пользователям, которые подтвердили, что доставка их заказов так же ожидается на конец 2020 года. В основном многие покупатели сообщили, что их iPhone отправят 13 ноября, как и ожидалось ранее.