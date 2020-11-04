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Samsung представила свой самый дорогой смартфон со сгибающимся экраном за 3000 долларов

По сравнению с данным смартфоном, цена новые iPhone не кажется такой уж и большой.
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Сегодня корейская компания Samsung представила свой очередной смартфон со сгибающимся экраном, под названием Samsung W21 5G. Новый сгибающийся смартфон во многом похож на ранее представленный Galaxy Z Fold2 5G, с некоторыми особенностями.
  Устройство получило флагманскую начинку, главным компонентом которого конечно же является сгибающийся 7,6 дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X. Экран складывается вовнутрь корпуса, а снаружи расположен 6,23 дюймовый дисплей. Флагман имеет внушительные характеристики, под корпусом находится самый мощный процессор на сегодняшний день - Snapdragon 865+. Так же все 3 камеры у смартфона 12 мегапиксельные.Samsung W21 5G можно назвать смартфоном для богатых, потому что продаваться он будет только в одной версии, в которую входит 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб постоянной. Ценник у данного девайса 3000 долларов, многим может показаться, что это много, но технология сгибающихся экранов стоит очень дорого.

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Несмотря на увеличенные габариты смартфона по сравнению с Galaxy Z Fold2 ёмкость аккумулятора осталась прежняя и составляет 4500 мАч. Так же эти смартфоны отличаются по внешнему виду, W21 5G имеет текстурированную заднюю панель в золотом цвете, который смотрится очень красиво.Предварительный заказ уже доступен в Китае.

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nepranov
21:29
Да у него динозавр GTX 1080 что ты сравниваешь, там не лучей, не графики уже, средне-высокие настройки.
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Bare_Metal
21:27
10.18.2020 5:58:30 @Terry AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor MSI MEG X570 UNIFY (MS-7C35) 5348
Процессоры Ryzen 5000-й получат отличный разгонный потенциал – Ryzen 5 5600X@4.85 ГГц на 6-ядрах
Gunnar
21:27
Ну ты-то конечно не лох и возьмешь 16-ти гиговую версию, сменив свою 1050.
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti получит 20 Гбайт памяти и 10496 ядер CUDA — данные инсайдера
nepranov
21:26
Это называется маразм. Ставишь ограничение лимита в 250-270 ватт, гонишь до стабильных частот и стабильно везде! Какую игру не запусти, на холодную или горячую систему. А ваша курва и от версии драйве...
Наглядное пособие по работе с "редактором кривой" программы MSI Afterburner (MSI)
Neiferos Strife
21:26
Так её же и в Steam тоже все получат бесплатно
В Steam уже началась предварительная загрузка Apex Legends
Павел Новицкий
21:25
3080 наше все
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti на самом деле существует — опубликовано видео с доказательством
Winssy
21:24
Есть ссылка? Ориентируясь на результаты что я видел 5200 предел для разогнанного 3700x.
Процессоры Ryzen 5000-й получат отличный разгонный потенциал – Ryzen 5 5600X@4.85 ГГц на 6-ядрах
Bare_Metal
21:22
Комрад usmus1 сделал утилиту для тестирования и разгона zen2, есть его статья с результатами разных zen2. Так вот многие 3700х вполне себе дают такие результаты в синьке.
Процессоры Ryzen 5000-й получат отличный разгонный потенциал – Ryzen 5 5600X@4.85 ГГц на 6-ядрах
Kopcheniy
21:21
Это в отличие от нынешних Comet или тех же Rocket - нечто новое, другое, так что на допилку вполне могут взять больше времени, если это потребуется.
От Skylake до Lunar Lake: ближайшие процессорные премьеры Intel в одной таблице
Winssy
21:20
Первое, синбенч АМДэшная дисциплина. Второе, из статьи выше результат 3700x примерно 4700. Третье, результат в районе 5400 это результат разогнанного 3800x.
Процессоры Ryzen 5000-й получат отличный разгонный потенциал – Ryzen 5 5600X@4.85 ГГц на 6-ядрах
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