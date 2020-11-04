Samsung представила свой самый дорогой смартфон со сгибающимся экраном за 3000 долларов
Сегодня корейская компания Samsung представила свой очередной смартфон со сгибающимся экраном, под названием Samsung W21 5G. Новый сгибающийся смартфон во многом похож на ранее представленный Galaxy Z Fold2 5G, с некоторыми особенностями.
Устройство получило флагманскую начинку, главным компонентом которого конечно же является сгибающийся 7,6 дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X. Экран складывается вовнутрь корпуса, а снаружи расположен 6,23 дюймовый дисплей. Флагман имеет внушительные характеристики, под корпусом находится самый мощный процессор на сегодняшний день - Snapdragon 865+. Так же все 3 камеры у смартфона 12 мегапиксельные.Samsung W21 5G можно назвать смартфоном для богатых, потому что продаваться он будет только в одной версии, в которую входит 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб постоянной. Ценник у данного девайса 3000 долларов, многим может показаться, что это много, но технология сгибающихся экранов стоит очень дорого.
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Несмотря на увеличенные габариты смартфона по сравнению с Galaxy Z Fold2 ёмкость аккумулятора осталась прежняя и составляет 4500 мАч. Так же эти смартфоны отличаются по внешнему виду, W21 5G имеет текстурированную заднюю панель в золотом цвете, который смотрится очень красиво.Предварительный заказ уже доступен в Китае.
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