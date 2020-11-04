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Сегодня корейская компания Samsung представила свой очередной смартфон со сгибающимся экраном, под названием Samsung W21 5G. Новый сгибающийся смартфон во многом похож на ранее представленный Galaxy Z Fold2 5G, с некоторыми особенностями.

Устройство получило флагманскую начинку, главным компонентом которого конечно же является сгибающийся 7,6 дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X. Экран складывается вовнутрь корпуса, а снаружи расположен 6,23 дюймовый дисплей. Флагман имеет внушительные характеристики, под корпусом находится самый мощный процессор на сегодняшний день - Snapdragon 865+. Так же все 3 камеры у смартфона 12 мегапиксельные. Samsung W21 5G можно назвать смартфоном для богатых, потому что продаваться он будет только в одной версии, в которую входит 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб постоянной. Ценник у данного девайса 3000 долларов, многим может показаться, что это много, но технология сгибающихся экранов стоит очень дорого.

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Несмотря на увеличенные габариты смартфона по сравнению с Galaxy Z Fold2 ёмкость аккумулятора осталась прежняя и составляет 4500 мАч. Так же эти смартфоны отличаются по внешнему виду, W21 5G имеет текстурированную заднюю панель в золотом цвете, который смотрится очень красиво. Предварительный заказ уже доступен в Китае.