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iPhone 12 только начал поступать в магазины на продажу, а уже стали известны первые особенности следующего поколения смартфонов от Apple. Источник заявляет, что внешне 13-й iPhone будет похож на iPhone 12, то есть останется новая рамка, которая всем понравилась. А вот будет ли версия с приставкой «mini» - неизвестно.

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Как уже многие знают, Apple - та компания, которая не спешит добавлять много новых функций в свои будущие устройства. Так в этом году на презентации iPhone 12 все ожидали экран с повышенной до 120 Гц частотой обновления изображения, а в итоге фанатам пришлось довольствоваться поддержкой сетей 5-го поколения «5G» и технологией беспроводной зарядки MagSafe.

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В следующем году фанатов iPhone ждёт более весомое обновление. Apple наверняка повысит частоту обновления дисплея до 120 Гц, хотя тут тоже не всё просто, эту технологию ожидали и в iPhone 11. Так же источник заявляет, что в новом поколении вернётся сканер отпечатков пальцев, который возможно будет встроен в боковую пластину (как на новых iPad).

В iPhone 12 рамки стали меньше, что увеличило диагональ экрана. В новом поколении устройств всеми "любимая" чёлка станет короче (а вообще, лучше б её вовсе убрали).

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На этом всё, ждём новых подробностей и инсайдов.