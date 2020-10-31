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Все мы смотрели презентацию iPhone 12 и iPhone 12 Pro, нам рассказывали о новом процессоре Apple A14 Bionic, который создан по 5-нанометровому техпроцессу. Казалось бы, процессор на новом техпроцессе, а значит автономность смартфона должна возрасти, но компания Apple решила нас удивить.

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Недавно iPhone 12 и 12 Pro протестировали в разных играх, программах, чтобы сравнить эти смартфоны с флагманами Apple прошлого года, а именно iPhone 11 и 11 Pro (ну и iPhone SE 2020 для чистоты эксперимента).

Производитель устройств в своём официальном интернет-магазине заявляет, что автономность iPhone 12 и iPhone 11 будет одинакова, несмотря на увеличенный экран у старшей модели, так ли это? На самом деле, нет. Не во всех ситуациях автономность схожа у обоих девайсов.

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Так iPhone 12 и 12 Pro при работе в трёхмерных играх разряжаются всего за 3 часа 1 минуту, при этом iPhone 11 работает 7 часов 37 минут, iPhone 11 Pro - 6 часов 38 минут, и даже iPhone SE 2 имеет показатели почти 5 часов.

При сравнении с Android флагманами, отрыв становится ещё больше. Рекордсмен по автономности Xiaomi Mi 10 Pro, который способен воспроизводить 3D-игры больше 10 часов. Источник заявляет, что в списке протестированных игр были Minecraft и Cal of Duty: Mobile.

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Некоторые пришли к выводу, что всё дело в оптимизации некоторых приложений или операционной системы, так как при воспроизведении видео из YouTube результаты iPhone 12 и iPhone 12 Pro схожи с результатами iPhone 11 и iPhone 11 Pro, а автономность при работе в браузере впечатляет.