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Другое

Батарея у iPhone 12 и iPhone 12 Pro разряжается за 3 часа

Так iPhone 12 и 12 Pro при работе в трёхмерных играх разряжаются всего за 3 часа 1 минуту.
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Все мы смотрели презентацию iPhone 12 и iPhone 12 Pro, нам рассказывали о новом процессоре Apple A14 Bionic, который создан по 5-нанометровому техпроцессу. Казалось бы, процессор на новом техпроцессе, а значит автономность смартфона должна возрасти, но компания Apple решила нас удивить.

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Недавно iPhone 12 и 12 Pro протестировали в разных играх, программах, чтобы сравнить эти смартфоны с флагманами Apple прошлого года, а именно iPhone 11 и 11 Pro (ну и iPhone SE 2020 для чистоты эксперимента).

Производитель устройств в своём официальном интернет-магазине заявляет, что автономность iPhone 12 и iPhone 11 будет одинакова, несмотря на увеличенный экран у старшей модели, так ли это? На самом деле, нет. Не во всех ситуациях автономность схожа у обоих девайсов.

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Так iPhone 12 и 12 Pro при работе в трёхмерных играх разряжаются всего за 3 часа 1 минуту, при этом iPhone 11 работает 7 часов 37 минут, iPhone 11 Pro - 6 часов 38 минут, и даже iPhone SE 2 имеет показатели почти 5 часов.

При сравнении с Android флагманами, отрыв становится ещё больше. Рекордсмен по автономности Xiaomi Mi 10 Pro, который способен воспроизводить 3D-игры больше 10 часов. Источник заявляет, что в списке протестированных игр были Minecraft и Cal of Duty: Mobile.

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Некоторые пришли к выводу, что всё дело в оптимизации некоторых приложений или операционной системы, так как при воспроизведении видео из YouTube результаты iPhone 12 и iPhone 12 Pro схожи с результатами iPhone 11 и iPhone 11 Pro, а автономность при работе в браузере впечатляет.

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VictoR_VK
18:21
покупайте эти гнилые яблоки, покупайте, авось на компот что нить наскребете. Который раз маркетинг и корпорации продолжают стричь хомяков, которые с радостью тащат свои деньги на всякое гнилье....
Батарея у iPhone 12 и iPhone 12 Pro разряжается за 3 часа
Сергей Попов
18:19
дык и надо их сравнивать в лицо а не по презентациям и графикам левых сайтов. везде разные настройки, разные драйвера, разные системы. везде пишут на макс - а что такое макс в их понятии? одни включаю...
Первые игровые тесты подтвердили преимущество Radeon RX 6900 XT и 6800 XT над GeForce RTX 3090/3080
Alles_Luge
18:19
Не удивлюсь, если сделают и для X370/B350/A320, потому что если вычистить весь микрокод до Zen2, то всё там поместится.
Gigabyte уже реализовала поддержку Ryzen 5000 для чипсета AMD B450 в бета-версии
Сергей Скайокер
18:19
до них никак не дойдёт что поклонников амд никак не парит этот rtx, вот всё мусолят мусолят, мы же говорим нам не нужен ваши лучи, мы их не считаем за преимущество
GeForce RTX 3070 обходит Radeon RX 6800 с большим отрывом в реальных играх с трассировкой лучей
VictoR_VK
18:19
в конце следующего года по адекватной цене
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stockclock
18:19
Да нет, я был всегда за красных из-за выгоды по сравнению с синими, до того как Лиза кинула с поддержкой зен3 старые чипсеты и задрала цены на 5хх матери и zen3. Сейчас я преимуществ АМД просто не виж...
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Boris Koltsov
18:18
ну где "гораздо"? Просто быстрее.
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Дмитрий Шиловский
18:17
))) да ты просто ничего не понял лучи улучшают детализацию на 16секунде вон лучи рацию на спину добавили ))))))))))))))))0
Первые игровые результаты Radeon RX 6800 с трассировкой лучей — уровень GeForce RTX 3070
Stanislav_i
18:17
Всей подноготной мы не узнаем, может продавец сам купил видеокарты у своих более удачливых собратьев, немногим дешевле, чем сам продаёт и пытается не уйти в минус. А может, является сотрудником одного...
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Morph ☢
18:17
"Взять дерьмо картинку и улучшить ее всего лишь чтобы там был свет?" Чувак ... не позорься ты так... иди в гугл, почитай, видосики посмотри, потом вернешься и извинишься за свою чушь которую тут пише...
GeForce RTX 3070 обходит Radeon RX 6800 с большим отрывом в реальных играх с трассировкой лучей
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