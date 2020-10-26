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Google платит Apple до $12 млрд в год за использование своего поиска в iOS поисковиком по умолчанию

12 млрд долларов - не много для Apple
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12 млрд долларов - много ли это для такой компании как Apple? Если верить источнику, то это самый крупный регулярный платёж Google, который составляет от 14 до 21% годовой прибыли Apple. Всё это делается для того, чтобы приложение поисковик Google оставался в iOS по умолчанию. То есть Google не даёт шанса для конкурентов, создавая монополию в этом направлении.

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На сегодняшний день такое «беззаконие» не могло остаться незамеченным. Во вторник министерство юстиции США подало антимонопольный иск против Google, который обязывает компанию прекратить ежегодный платёж в размере от 8 до 12 млрд долларов.

Если Google проиграет в суде, то компания может потерять огромный процент трафика. Министерство юстиции сообщает, что почти половина поискового трафика исходит от устройств Apple. «Яблочную» компанию так же критикуют в содействии антиконкурентному поведению и получения за счёт этого прибыли от просмотров.

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The New York Times считает, что разрыв сделки между двумя компаниями приведёт к созданию собственного поисковика от Apple, который будет предустановлен и использоваться по умолчанию на устройствах Apple.

Так же известно, что Google платит многим компаниям за то, чтобы программа "Google" была предустановлена на смартфоны пользователей без их согласия.

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