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Google прекращает поддержку очков VR собственной разработки Daydream и сворачивает проект

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Google сообщила о закрытии своего очередного проекта. Очки виртуальной реальности собственного производства Google, под названием Daydream, больше не будут поддерживаться своим производителем.

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Google не первые, кто прекратил работу над очками виртуальной реальности. Многие производители, в том числе и Xiaomi, тоже прекратили работу в данном направлении. Хотя казалось, что будущее за этой технологией.

Google заявила, что Daydream с новой операционной системой Android 11 будет работать некорректно. На телефонах Google начиная с Pixel 2, при обновлении смартфона до последней версии Android, прекратится поддержка приложения Daydream.

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Также гарнитура Daydream View, используемая для просмотра контента VR, больше не продаётся.

Возникает вопрос: почему крупные производители отказываются от производства очков виртуальной реальности? Связано ли это со спросом на такие устройства, или эта технология ещё, что называется, "сырая"?.. Во всяком случае, с очками виртуальной реальности от Sony дела идут получше, а значит эта технология продолжит бурно развиваться в направлении VR игр.

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Теги

google очки vr очки виртуальной реальности daydream
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