Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Google сообщила о закрытии своего очередного проекта. Очки виртуальной реальности собственного производства Google, под названием Daydream, больше не будут поддерживаться своим производителем.

реклама

Google не первые, кто прекратил работу над очками виртуальной реальности. Многие производители, в том числе и Xiaomi, тоже прекратили работу в данном направлении. Хотя казалось, что будущее за этой технологией.

Google заявила, что Daydream с новой операционной системой Android 11 будет работать некорректно. На телефонах Google начиная с Pixel 2, при обновлении смартфона до последней версии Android, прекратится поддержка приложения Daydream.

анонсы и реклама Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р. RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз (в рублях) Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх <b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Также гарнитура Daydream View, используемая для просмотра контента VR, больше не продаётся.

Возникает вопрос: почему крупные производители отказываются от производства очков виртуальной реальности? Связано ли это со спросом на такие устройства, или эта технология ещё, что называется, "сырая"?.. Во всяком случае, с очками виртуальной реальности от Sony дела идут получше, а значит эта технология продолжит бурно развиваться в направлении VR игр.