Первые обзоры Xbox Series X доступны в сети
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"Xbox Series X - главный конкурент PlayStation 5" - именно так его задумала компания Microsoft. Технические характеристики Series X действительно впечатляют и обгоняют по мощности PS5. Но так ли это на самом деле, разберёмся в этой статье.
Консоль Xbox Series X, которая должна поступить в магазины 10 ноября этого года, за месяц до продаж оказалась у иностранных блогеров на YouTube. Блогеры поиграли на ней в игры, показали скорость работы, ну и порадовали фанатов серии консолей Xbox. Сразу скажем, что блогеры не рассказали о многих вещах, и вопрос: "что же выбрать PS5 или Series X", будет актуален до полноценного сравнения двух консолей.
Первым делом автор сравнил две консоли Xbox, а именно Xbox One X и Xbox Series X. Запустив Warframe на двух консолях одновременно сравним скорость загрузки игры. Так на консоли нового поколения мы сможем играть сразу через 25 секунд, а на One X придётся ждать 95 секунд, то есть почти в 4 раза дольше.
Также у Xbox Series X есть очень полезная функция - Quick resume. Благодаря ей можно быстро переключаться между несколькими играми. Переход происходит в течение 5-10 секунд. Переключаться можно только между играми, поддерживающие эту функцию.
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Не забудем и про количество кадров в некоторых играх. Увеличилось ли оно? Да, увеличилось, к примеру, Sekiro на новой консоли показывает 60 к/с, тогда как на Xbox One X — около 37 к/с. В некоторых играх останутся всё те же 30 к/с, так как это ограничение игрового движка для консольной версии.
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