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Уже сегодня Apple начала продавать свой новый и улучшенный планшет в России. Как заявляет Apple, он в два раза мощнее популярных ноутбуков на операционной системе Windows, и в три раза превосходит по мощности планшеты на Android.

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О каких популярных ноутбуках шла речь, что даже планшет их превосходит аж в 2 раза, непонятно. Сейчас расскажем вам о характеристиках нового iPad 8, а там уже сами решите, соответствует ли он заявленной мощности или это очередной маркетинг от «яблочной компании».

Самая младшая модель с 32 Гб памяти и с Wi-Fi и без поддержки сетей 4-го поколения (LTE) стоит довольно дёшево по меркам Apple, всего 30 тысяч рублей. Рассмотрим, какие «плюшки» мы получаем при покупке данной модели:

качественный 10.2 дюймов Retina экран

мощный процессор A12 Bionic

новая операционная система iPadOS

10 часов без подзарядки

тонкий и стильный корпус

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Аксессуары для планшета от Apple вы должны докупать отдельно, которые обойдутся вам в стоимость самого планшета. Вот все модели данного планшета:

Wi-Fi + 32 Гб за 30 000 рублей

Wi-Fi + 128 Гб за 39 000 рублей

Wi-Fi + LTE + 32 Гб за 42 000 рублей

Wi-Fi + LTE + 128 Гб за 51 000 рублей

Аксессуары к нему:

клавиатура Smart Keyboard за 14 000 рублей

Apple Pencil за 9 000 рублей

Чехол за 5 000 рублей

+ можно купить AirPods Pro за 21 000 рублей

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Напомним, что при покупке iPad 8-го поколения вы можете добавить гравировку на задней стороне планшета абсолютно бесплатно.

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Ну и напоследок сравним его с довольно-таки популярным ноутбуком Lenovo IdeaPad, который стоит 35 тысяч рублей. В ноутбуке мы получаем «бесплатную» клавиатуру, 15.6 дюймовый экран и SSD память на 256 Гб. Главная цель нашего сравнения — мощность. В ноутбуке стоит процессор Ryzen 3 4300U, имеющий в наличии 4 ядра, работающие на частоте 2.7 ГГц, а также интегрированную видеокарту Radeon Vega 5. В iPad 8 стоит шестиядерный процессор Apple A12 Bionic, 2 ядра работают на частоте 2.5 ГГЦ, а остальные на 1.6 ГГц.

Возникает вопрос: где iPad 8 работает в 2 раза быстрее, чем популярный ноутбук на Windows?

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Данное сравнение не было сделано с целью подсчитать, какое устройство выгоднее покупать, а для того, чтобы опровергнуть мифы о мощности процессора Apple A12 Bionic. Каждый покупает то, что ему нужно. Всем удачи.