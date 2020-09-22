LegendArya - новая игра про зомби на андроид
"Это непохоже на то, что вы видели раньше" - смелое заявление от разработчиков, но давайте посмотрим, что представляет собой наша эта офлайн игра. LegendArya - эта игра-стрелялка на выживание, где для управления героем достаточно одной руки.
реклама
Так как игра про зомби, я думаю, вы уже догадываетесь о сути сюжета. Всё началось с того, что пропавший без вести врач позвонил в крупнейшую больницу страны, он предупредил всех о том, что вирус "Зомби" очень быстро распространяется по всей планете. Ну и как стандартно это в апокалипсис сюжетах одной проблемой "Зомби" не обошлось. Образовались группы наёмников, мародёров и просто тех, кто пытается выжить.
Хоть сюжет игры начинается банально, какая-то изюминка в этом есть. А всё начиналось с того, что однажды нашего героя со школы забирали родители и вручили ему плюшевого медведя. Родители прошептали мальчику, что он и его медведь однажды спасут мир. Спустя год мальчик обнаружил в интернете аудиозапись, в которой говорилось, что формула для спасения человечества находилась в игрушке, что подарили мальчику. Но вот проблема, мальчик потерял ту самую игрушку и теперь ему предстоит найти её, и без вашей помощи мальчик не обойдётся.
Игра отличная, с первых секунд затягивает. Хоть сюжет немножко "придурковатый", но игра заслуживает внимания. Однозначно советую поиграть и помочь мальчику найти эту мишку для спасения человечества.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила