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Давно мечтали о Dark Souls на смартфонах? Ваша мечта сбылась! Мало того, что в данной игре есть достаточно неплохой русский язык, тут есть даже сюжет, что для подобного жанра большая редкость, зато всё было перенесено аккуратно и со вкусом.

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Все элементы соблюдены. У вас есть как быстрая атака, медленная атака, наносящая маленький урон, так и уворот, ну и конечно же парирование, как же без этого.

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Знатоки жанра меня конечно же поправят, но как я понял, здесь интересная боевая система, а именно: валить врагов налево-направо у нас просто так не получится. Убивая врагов, наш уровень духа постоянно падает, а соответственно и падает здоровье. Как всегда, здесь есть алтари, в которых вы сможете пополнить своё здоровье. Также присутствуют бутылочки-скляночки, которые пополняют ваше здоровье аж три раза. Но вместе с вашим восстановлением, восстановятся и враги на локации, что делает игру значительно сложнее.

Вы будете постоянно умирать, и это нормально, ведь игра выполнена в стиле Dark Souls. В любом случае перед нами просто отменный клон для любителей подобного жанра.

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Отличная графика, удобное управление, наличие русского языка, и тем более интересного сюжета, делают Pascals Wager одной из лучших игр на мобильных устройствах в данном жанре.