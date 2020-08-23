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«ТикТок» — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании «ByteDance». Всё бы ничего, но власти США считают приложение угрозой для безопасности своей страны. И вот, 6 августа президент США — Дональд Трамп (Donald Trump), подписал указ о запрете TikTok в своей стране. Запрет обосновано тем, что владельцем TikTok является китайская компания "ByteDance".

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Сообщается, что 14 августа Дональд Трамп также издал распоряжение, которое обязует ByteDance продать часть TikTok на территории США в течение трёх месяцев. ByteDance уже начали переговоры с такими американскими компаниями, как Microsoft Corp и Oracle.

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Стало известно, что TikTok хочет оспорить указ, изданный 6 августа. Также TikTok не согласен с тем, что власти США считают приложение "TikTok" угрозой для безопасности страны.

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Насколько долго эти споры будут продолжаться, мы точно не знаем. Скорее всего в ближайшее время ByteDance всё-таки продаст часть TikTok одной из американских компаний.

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Напомним, что власти США также "борются" с Huawei, которая по мнению Трампа также угрожает безопасности американцев. Под давлением властей США Google приняла решение не предоставлять свою операционную систему смартфонам от Huawei.