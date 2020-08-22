Китай создаёт альтернативу GitHub под названием Gitee
Проект будет реализован под руководством Open Source China, фирмы из Шэньчжэня, стоящей за одноименным сообществом разработчиков ПО с открытым исходным кодом - Gitee.
реклама
«Если в Китае не будет собственного сообщества разработчиков ПО с открытым исходным кодом для поддержки и управления исходными кодами, наша отечественная отрасль программного обеспечения будет очень уязвима для неконтролируемых факторов», - сказал исполнительный директор Huawei - Ван Чэнлу, на мероприятии в августе прошлого года, вскоре после того, как GitHub принял меры для соблюдения законов США о санкциях.
Gitee утверждает, что на данный момент на ней размещено более 10 миллионов репозиториев с открытым исходным кодом и предоставлены услуги более чем 5 миллионам разработчиков. Для сравнения, в ноябре прошлого года GitHub сообщил о 100 миллионах репозиториев и около 31 миллионе разработчиков по всему миру.
Gitee явно уверен, что есть место для «китайской альтернативы» GitHub.
реклама
«Мир должен быть таким, в котором расцветают сто цветов. На внешнем рынке есть GitHub и другие виды фондов. В Китае существуют различные организации, занимающиеся пропагандой программного обеспечения с открытым исходным кодом, а также Gitee», - написал (на китайском) основатель Open Source China.
«Экосистему с открытым исходным кодом невозможно построить в одночасье. Это процесс строительства башни из песка. Мы верим в инновационный потенциал китайских разработчиков. Мы также верим в нашу настойчивость и силу, чтобы бороться».
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила