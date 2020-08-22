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Сегодня поговорим об известной игре, которую недавно раздавали в магазине игр Epic Games, абсолютно бесплатно. Речь пойдёт о Civilization VI. Думаю, эта игра совершенно не нуждается в каких-либо словах и пояснениях, поэтому пробегусь только по особенностям мобильной версии.

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Разработчикам удалось довольно удобно и удачно реализовать интерфейс игры под мобильные устройства, и это безусловный плюс. Но вот, что касается оптимизации, то тут не всё так хорошо. На некоторых устройствах игра идёт без всяких нареканий, тем не менее очень многие игроки столкнулись с низким fps и недогрузкой текстур. Ну и третий пункт, о котором обязательно нужно поговорить, это — цена.

Игра распространяется условно бесплатно. В бесплатной версии вам будет доступно только 60 шагов, а чтобы играть дальше, вам нужно будет приобрести полную версию игры за 6 долларов или 439 рублей. Либо если хотите также получить все DLC, то тогда ценник поднимется до 50 долларов.

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Игра безусловно топовая и порт на мобильные устройства получился хорошим, но вопрос: хотите ли вы тратить столько на мобильную игру? Это дело личное.

В последнее время всё больше разработчиков уделяют внимание мобильной платформе, кто знает, может в скором будущем мы увидим много других крутых игр на смартфоны, GTA V например.