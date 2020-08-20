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Alibaba Group - крупнейший интернет-магазин с товарами из Китая. Помимо TaoBao, в его состав также входит всем известный Aliexpress, который наиболее популярен в странах СНГ. С каждым годом их продажи растут, и несмотря на пандемию, число покупателей не снизилось, об этом говорит последний отчёт Alibaba Group за квартал, завершившийся 30 июня. Число покупателей за 12 месяцев достигло 740 млн человек. Также число активных пользователей мобильными приложениями составил 870 млн человек, что на 28 млн больше, чем за прошлый период.

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Сегодня на торговой площадке Alibaba можно купить практически всё (в рамках закона разумеется). В основном, интернет-магазин ценится из-за низких цен на товары. По данным отчёта, доход за год увеличился на 34% и составил 21,7 млрд долларов. Чистая прибыль компании составила 6,5 млрд долларов. Много это или мало, судить вам, но результаты впечатляющие.

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У другой крупнейшей торговой площадки eBay, показатели за прошлый год снизились на 29%, чистая прибыль составила 1,7 млрд долларов.