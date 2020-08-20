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Рынок ноутбуков пополнился весьма неплохими ноутбуками от Huawei. В очередной релиз вошли MateBook 13 2020 и MateBook 14 2020. Изначально ультрабуки выпускались с процессорами от Intel. Теперь же они будут идти с процессорами от AMD Ryzen.

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Цена за маломощную модель MateBook 13 2020 с 16 Гбайт ОЗУ, 13 дюймовым 2К дисплеем, 512 Гбайт и Ryzen 7 4600H будет начинаться от 666 долларов. За более мощную модель с Ryzen 7 4800H придётся отдать всего 735 долларов. Для сравнения: модификацию MateBook 13 2020 с процессором Intel Core i5-10210U можно купить за 867 долларов. То есть, ноутбуки на Intel будут слабее и дороже, чем на процессорах AMD. В отличие от Intel, в модификации с процессорами Ryzen отсутствует дискретная видеокарта GeForce MX250.

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Похожая ситуация наблюдается с MateBook 14 2020. Обычную версию с Core i5-10210U можно купить за 925 долларов, тогда как за версию MateBook 14 2020 с более мощным процессором Ryzen 7 4600H придётся отдать всего 766 долларов.

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Конечно не стоит забывать об охлаждении и энергоэффективности ноутбуков на мобильных процессорах от AMD, ведь TDP по сравнению с процессорами Intel будет в 3 раза больше. В общем, будем ждать тестирования новинок.

Рад, что Huawei предпочла процессоры от AMD. Ясно, что ноутбуки не для игр, но для работы в фотошопе или для монтажа видео эти ноутбуки отлично подойдут. Пишите в комментариях, какую из моделей ноутбука вы бы взяли на пользование.