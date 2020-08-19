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10000$ - цена ноутбука Eurocom Sky Z7 с 240-Гц дисплеем и чипом Intel Core i9-10900

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Сегодня в мире ноутбуков произошло весьма мощное пополнение. Компания Eurocom решила выпустить супер-ноутбук на базе Intel Core i9-10900K. Вероятно многие догадались, что данный продукт не из дешёвых. Модель называется "Sky Z7" с ценой от 10 тысяч долларов.

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Итак разберёмся, за что мы будем отдавать кровные 10 тыс. "зелёных". Новинка имеет 17,3 дюймовый дисплей с двумя версиями: FULL HD и 4К. В первом случае частота обновления достигает 240 Гц, во втором — 144 Гц.

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Габариты составляют 399 × 319 × 44 мм, вес — 3,8 кг. Имеется 3 разъёма USB Type-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.0 и 2 Type-C 3.2 Gen 2

На борту стоит процессор Intel поколения Comet Lake. Версия с 4к экраном включает: чип Core i9-10900K с десятью вычислительными ядрами (до 20 потоков) и тактовой частотой 3,7 ГГц (повышается до 5,3 ГГц).

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В комплекте входит видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Super, клавиатура с индивидуальной RGB подсветкой кнопок, сетевой контроллер Killer E3000 Ethernet, адаптер беспроводной связи Killer Wi-Fi 6 AX 1650x, а также дактилоскопический сканер и высококачественная аудиосистема стандарта 2.1.

Внешний вид получился красивым. Пишите в комментариях, купили бы вы себе такой ноутбук за 10000$ или всё-таки предпочли бы MacBook.

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cupgrn
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