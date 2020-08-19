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Xiaomi выпустила игровой компьютер за 260$

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Xiaomi наконец-то выпустила свой игровой настольный компьютер под названием Ningmei Soul GI6. Стоимость данной модели начинается от 260$. Xiaomi предложила нам 3 версии: Share, Fun и Enjoy, которые отличаются техническими характеристиками. Все 3 версии будут собраны на материнской плате ASUS на базе A320. 

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Стоит сказать: Xiaomi давно уже выпускает свой ноутбук, который отличается от других красивым внешним видом, хорошим качеством и конечно же низкой ценой по сравнению с другими ноутбуками. И вот Xiaomi наращивает производство, теперь они решили собрать для нас компьютер.

Версия Share получит процессор AMD Ryzen 2600 и видеокарту RX 550 с 4 Гбайт видеопамяти. Оперативную памяти будет всего 8 Гбайт и 180 Гбайт постоянной SSD. Данная версия будет стоить всего лишь 260$.

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В версии Fun не стали менять процессор, но оснастили более мощной Radeon RX 590 с 8 Гбайт видеопамяти. Оперативная память не будут менять. SSD-накопитель увеличится до 256 Гбайт. Данную версию оценили в 375$.

В самой мощной версии изменения будут только в памяти. Версия Enjoy получит 16 Гбайт оперативной памяти, а также 512 Гбайт SSD памяти. Цена составит 432$.

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Внешний вид модели порадовал. Любителям футуристичного дизайна очень понравится. Купить данный компьютер уже можно на официальном магазине Xiaomi. 

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