MacBook Pro 13 получит панель Touch Bar 2.0 и новую систему защиты
Недавно Apple сенсационно заявила, что отказывается от процессоров Intel из-за их высокого тепловыделения. Также они заявили, что переходят на процессоры собственного производства Arm, которые будут мощнее, энергоэффективнее и будут меньше греться. Многих данная новость обрадовала, когда показали работу новых процессоров в известных программах для фотошопа, а так же монтажа видео.
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Казалось бы всё, Apple выпустит ноутбук с новым процессором, накинет конский ценник, и все фанаты будут покупать это. Но, недавно появились слухи о том, что новый ноутбук удивит не только процессором, но и нововведениями, которые порадуют любого фаната MacBook.
Сообщается, что ноутбук получит панель Touch Bar второго поколения, а также поддержку Face ID, то есть модуль TrueDepth.
Напомним, что Apple должна выпустить MacBook Air в этом году, а также MacBook Pro 13 в начале следующего года, уже без процессора Intel.
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Верить этим слухам или нет — решать вам. О возможном появлении Face ID говорят уже не первый раз. Пишите в комментариях, понравилась бы вам такая система защиты ноутбука.
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