Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Недавно Apple сенсационно заявила, что отказывается от процессоров Intel из-за их высокого тепловыделения. Также они заявили, что переходят на процессоры собственного производства Arm, которые будут мощнее, энергоэффективнее и будут меньше греться. Многих данная новость обрадовала, когда показали работу новых процессоров в известных программах для фотошопа, а так же монтажа видео.

реклама

Казалось бы всё, Apple выпустит ноутбук с новым процессором, накинет конский ценник, и все фанаты будут покупать это. Но, недавно появились слухи о том, что новый ноутбук удивит не только процессором, но и нововведениями, которые порадуют любого фаната MacBook.

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

Сообщается, что ноутбук получит панель Touch Bar второго поколения, а также поддержку Face ID, то есть модуль TrueDepth.

Напомним, что Apple должна выпустить MacBook Air в этом году, а также MacBook Pro 13 в начале следующего года, уже без процессора Intel.

реклама

Верить этим слухам или нет — решать вам. О возможном появлении Face ID говорят уже не первый раз. Пишите в комментариях, понравилась бы вам такая система защиты ноутбука.