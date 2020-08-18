Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Совсем недавно Apple представила всему миру iPhone SE второго поколения. Фанаты SE ожидали безрамочный телефон с элементами дизайна корпуса SE первого поколения. Но вопреки всем ожиданиям, телефон вышел с большими рамками в корпусе iPhone 8, скорее всего Apple решила избавиться от оставшихся корпусов iPhone 8 и максимально снизить затраты на производство.

реклама





Фанаты не отчаялись, так как в сети гуляла информация о том, что новый iPhone 12, который Apple должна показать в сентябре этого года, должен иметь похожий дизайн корпуса на iPhone 4 и 5 серии, а также SE. Совсем недавно появились фотографии, подтверждающие эту информацию.

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

Напомним, в линейке iPhone ожидается младшая модель с экраном диагональю 5,4 дюйма, две модели с экранами 6,1 дюйма, а также старшая 6,7-дюймовая версия iPhone 12 Pro Max.

реклама

Пишите в комментариях, нравится ли вам такой дизайн, или Apple нужно было придумать что-то новое. Лично моё мнение: такие фотографии появляются каждый год, перед самой презентацией новых айфонов, верить им или нет - решать вам. Скажу, что мне нравится данный дизайн, и я один из тех, кто скучает по маленьким и компактным телефонам от Apple.