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Появились фотографии iPhone 12 - должно понравиться любителям старого дизайна айфонов

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Совсем недавно Apple представила всему миру iPhone SE второго поколения. Фанаты SE ожидали безрамочный телефон с элементами дизайна корпуса SE первого поколения. Но вопреки всем ожиданиям, телефон вышел с большими рамками в корпусе iPhone 8, скорее всего Apple решила избавиться от оставшихся корпусов iPhone 8 и максимально снизить затраты на производство.

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Фанаты не отчаялись, так как в сети гуляла информация о том, что новый iPhone 12, который Apple должна показать в сентябре этого года, должен иметь похожий дизайн корпуса на iPhone 4 и 5 серии, а также SE. Совсем недавно появились фотографии, подтверждающие эту информацию.

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Напомним, в линейке iPhone ожидается младшая модель с экраном диагональю 5,4 дюйма, две модели с экранами 6,1 дюйма, а также старшая 6,7-дюймовая версия iPhone 12 Pro Max.

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Пишите в комментариях, нравится ли вам такой дизайн, или Apple нужно было придумать что-то новое. Лично моё мнение: такие фотографии появляются каждый год, перед самой презентацией новых айфонов, верить им или нет - решать вам. Скажу, что мне нравится данный дизайн, и я один из тех, кто скучает по маленьким и компактным телефонам от Apple.

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