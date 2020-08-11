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Накануне состоялся очередной анонс от EA, и он был посвящён одной из самых важных для многих игроков режиму "Ultimate Team".

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EA Sports упразднили большинство ненужных предметов.

Теперь игроки будут восстанавливать свою физику самостоятельно.

Тренерские предметы, которыми практически никто не пользовался, не будут вам больше мешать.

Также система травм и их лечение будет полностью переработана.

Обещают меньшее количество остановок.

Празднования будут более короткими.

Количество повторов сократят.

Мяч после выхода за поле быстрее будет возвращаться.

И конечно же нам обещают более удобное меню для управления вашими командами.

Но не это самое главное, что там по новым режимам?

Начнём с кооперативного режима FUT, который был представлен в основном трейлере. В нём вы сможете играть с другом против искусственного интеллекта или других дуэтов в онлайн-режимах и зарабатывать дополнительные награды. Выполнение совместных заданий будет приносить вам совместные награды, будет вестись и таблица лидеров командных поединков.

Также для кооперативного режима будут введены новые командные соревнования. Здесь цель та же. Выполняя задания вместе с другом у вас будет возможность заполучить: уникальные награды, награды и паки.

Что касается Squad Battles и определения дивизиона, в котором вы будете играть, то здесь нас тоже будет ждать своего рода квалификация против искусственного интеллекта. По итогам, будет осуществляться распределение по дивизионам и подбор соперников.

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Ну а теперь пришло время поговорить об одном из главных нововведений, это — персонализированные и уникальные стадионы в Ultimate Team.

По мере вашего продвижения по дивизионам будет прокачиваться и ваш стадион, и на этой арене можно будет менять практически всё: внешний вид трибун, фанатские представления, цвет сеток на воротах, цвет кресел на трибунах, даже цвет линий на поле.

Уделили внимание разработчики и атмосфере на стадионе. Вы сможете выбирать гимн своего клуба, который будут петь фанаты на трибунах, празднования для болельщиков, музыку, которая будет звучать, когда вы будете забивать голы, и даже пиротехнические шоу.

Вместе с возможностью кастомизации стадионов в Ultimate Team, наконец-то можно будет создавать свои собственные формы и эмблемы. Так что каждый пользователь сможет на своё усмотрение собрать яркую и запоминающуюся комбинацию всех клубных атрибутов для своей команды. Либо же выбрать из множества уже существующих шаблонов, среди которых уже привычными будут и комплекты от известных музыкантов, а также знаменитостей из мира моды.

Ещё одним нововведением станет фишка пол названием - "значимые моменты". Она будет отражать на карточках ваших игроков их достижения из реальной жизни.

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В трейлере показан пример Тренда, где он забивает гол со штрафного, а на его карточке улучшается этот показатель. Скорее всего автоматического роста на стандартных карточках ждать не стоит, вероятно EA реализует это через покупку каких-то усилений или ещё каким-то подобным образом. Эту новинку разработчики пока не разжевали.

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Ну какой режим Ultimate Team без икон. Разработчики огласили свой список FUT 100, о котором уже намекали, показывая порционно различных легенд. Несмотря на большое количество сливов и инсайдов, новички в рядах икон не совсем совпали с теми, которые были анонсированы. В новой части игры добавится 11 новых легенд: Пётр Чех, Самуэль Это'о, Эшли Коул, Эрик Кантона, Фернандо Торрес, Давор Шукер, Неманья Видич, Ференц Пушкаш, Бастиан Хави.

Вот такие изменения в Ultimate Team анонсировали разработчики. И традиционно ни слова от них о самом главном, без чего не могут существовать онлайн-режим и FIFA, по серверам тишина.