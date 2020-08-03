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Pro Evolution Soccer - футбольный симулятор от Konami, который до сих пор остаётся единственным конкурентом FIFA. Сейчас Konami пытаются завлечь игроков с помощью различных лицензий и возможностью нормально играть без доната, делая серьёзный продукт. Сегодня расскажем, как в далёком 2006-м году Konami могла себе позволить сделать Роналду в первобытных шмотках, играющем в футбол верхом на динозавре.

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Итак, в 2006 году выходит PES 6, тогда она ничем не уступала FIFA (разве что меню, но с этим у Konami всегда были проблемы), игра была динамичной и приятной на вид. Полностью лицензированных лиг было 4: итальянская Серия А, французская Лига 1, испанская Ла Лига и нидерландская Высшая Лига. Неполная лицензия была у английской Премьер Лиги. Всего 5 лиг было в игре, и этого хватало тогдашним игрокам.

Перейдём к самому главному. Все мы знаем, что японцы - необычный народ, и сделать такое смогут только они. На игрока можно было надеть костюм пингвина, посадить команду на динозавров и страусов, и таким образом веселиться вместе с друзьями. Выглядело это круто, особенно когда страус делал подкат пингвину).

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Вряд ли сейчас Konami могли бы позволить себе такое, да и игрокам точно не понравилось бы это.