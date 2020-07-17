Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

PES переходит на новый движок Unreal Engine 5

[ ] для раздела Блоги
+
RTX 2070: успей забрать последние дешевые платы
Еще одна дешевая RTX 2070 которой скоро не будет
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

KONAMI наконец-то прервала молчание и заговорила о будущем серии Pro Evolution Soccer, всё это дело японцы подкрепили специальным тизером, в котором нас ждала главная подробность. PES переходит на новый движок Unreal Engine 5. Правда у этой очень крутой новости есть один важный нюанс. Переход состоится лишь в PES 2022.

реклама

На официальном канале PES появился ролик под названием: PES переходит на новый уровень. Логотип Unreal Engine 5 появился на самом старте тизера. Геймплей нам не показали, зато засветили Camp Nou и сходу перешли к Лео Месси, выходящему на поле в форме Барселоны следующего сезона 20/21. Ну и точкой тизера стало обновлённое лицо Месси. В тизере видна высокая детализация формы и лица, надеемся, что на деле окажется именно так.

анонсы и реклама
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Тизер вышел минималистичным, но суть его - показать нам, что PES переходит на новый движок. Больше информации мы увидели в описании под тизером, там разработчики оставили целое послание для своих фанатов, в котором поделились важной информацией. Konami заявила, что ведёт работу над футбольным симулятором нового поколения, который создан на новом движке. Нас ожидает обновлённый геймплей, который "поразит потрясающими улучшениями во всех аспектах игры". Планируется повысить реалистичность моделей игроков, улучшить анимацию, физику, добавить реалистичные визуальные эффекты и прочие новшества. Также разработчики игры обещают грандиозные изменения в режимах "myClub" и "Мастер лига". Konami заявляет, что планы на PES 2022 настолько грандиозны, и работа над игрой ведётся настолько тщательно, что было принято решение выпустить PES 21 в виде сезонного обновления, об этом мы рассказывали в прошлой статье.

В общем ждём битву двух футбольных симуляторов FIFA 22 и PES 22 в следующем году. Всем удачной игры.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

игра fifa футбол pes симулятор fifa 2021 pes 2021
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
25
Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 1650 LP и MSI GeForce GTX 1650 4GT LP: маленькие крохи
17
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-A
20
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
35
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
88
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
67
Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15
8
Битва процессоров: Core i5-9600КF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
49
Игровой компьютер до 42 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix TRX40-E Gaming
17

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 35
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 88
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
8 июля 2020 23
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
10 июля 2020 55
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
14 июля 2020 67
Битва процессоров: Core i5-9600КF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
13 июля 2020 49

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

30 смартфонов Xiaomi, которые уже получили MIUI 12 – полный список и ссылки
23
Сегодня в Epic Games Store начнётся бесплатная раздача культовой РПГ с огромным открытым миром
18
28 смартфонов Xiaomi получили новую прошивку MIUI 12
12
Официальная российская скидка на HUAWEI P30 PRO составила 19 000 рублей – 10-кратный зум, зарядка 40 Вт и многое другое
2
12-ядерный процессор Ryzen 9 3900X подешевел на 110 долларов – производительный игровой чип AMD по лучшей цене с начала продаж
48
HUAWEI выпустила официальную прошивку EMUI 10.1 для 39 смартфонов – полный список поддерживаемых устройств
6
Владельцы процессоров AMD не смогут воспользоваться последней сборкой Windows 10 Fast Ring
13
Геймерский 6-ядерный Intel Core i5-10500 за 200 долларов оказался медленнее народного Ryzen 5 3600 в одноядерных и многоядерных тестах от экспертов Hardwaretimes
147
Процессоры Ryzen 4000-й серии могут принести 20% прирост производительности по сравнению с текущим поколением – бюджетный Ryzen 5 4600 сможет сравняться с флагманским Core i7-10700К в играх
134
Xiaomi анонсировала фитнес-браслет Mi Smart Band 5
11
Знаменитый актёр Генри Кавил, известный по ролям ведьмака Геральта и Супермена, собрал себе игровой ПК на AMD Ryzen 9 3950 и Nvidia GeForce RTX 2080 Ti
75
Бесплатный ремастер для Crysis значительно улучшил графику, эффекты и текстуры – тысячи объектов в разрешении 8К, выглядящих не хуже, чем трассировка лучей
4
Появилось изображение 12-контактного разъема питания видеокарт NVIDIA Ampere
65
Процессоры AMD Zen 3 окажутся на 20% быстрее Zen 2 в целочисленных операциях
65
Флагманы Huawei 2019 года наконец-то получили стабильную прошивку EMUI 10.1 в России
4
Геймерский 10-ядерный Intel Core i9-10900K уступил 8-ядерному Ryzen 7 4700G в одноядерных и многоядерных тестах CPU-Z
38
Очередной эскиз представил видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3080 в свете софитов
6
Xbox One S сильно подешевел – 1 ТБ, 5 игр серии Gears of War, подписки Xbox Live Gold и Game Pass по самой низкой цене на рынке
4
Crysis Enhanced Edition теперь доступен для всех: моды, текстуры, освещение
12
Xiaomi отложила выпуск стабильной версии MIUI 12 для 8 смартфонов
+

Популярные статьи

Моё мнение: после плавной игры на ПК уже невозможно вернуться на консоли
63
Если не включается компьютер - помоги себе сам. Часть 2
40
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
24
Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 1650 LP и MSI GeForce GTX 1650 4GT LP: маленькие крохи
17
Топ 10 лучших игр для Android за июль 2020 по версии TrueTech
4
Создаем своими руками систему контроля и управления доступом к ПК
5
Детальный обзор летнего обновления Battlefield V
11

Сейчас обсуждают

owzod
18:37
в гта 5 на 4 котлах просто кошмар был. фриз на фризе и фризом погонял.)
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
Пека Боярин
18:37
для меня ведьмак и рдр на равных занимают первенство лучших игр. ориентир на ведьмака - хороший ориентир
CD Projekt RED рассказала о главном конкуренте Cyberpunk 2077 и пообещала выпустить проект, достойный Ведьмака 3
oleg67oleg
18:37
Полностью согласен ! , хотя можно отвыкнуть продав монитор , это примерно как найти себе фотомодель и пороть ее года три а потом когда она тебя бросит найдется толстая кадушка на которую первое время ...
Моё мнение: после плавной игры на ПК уже невозможно вернуться на консоли
Дима Мальков
18:31
Человек просто на похрен делал тесты, эта память берет спокойно 3333 на сл17
Максимальный разгон самой дешёвой DDR4 памяти
nativecode
18:30
а ты ожидал что в топе будет 3950x и 2080 ti?
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
Михаил Андриенко
18:22
Не проще лучше R 3500x и месяц не ждать с алика?
Изучаем простой способ экономии 500 долларов при апгрейде компьютера вместо покупки нового ПК на базе AMD Ryzen 7 3700Х под руководством экспертов канала LTP
owzod
18:21
опять битва.) 4/4 ушли в утиль еще в 2015 году. красные в плавность в играх не могут. не надоело в голову кушать? может играть начнете?
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
Павел Чучалин
18:15
Для Ксиоми ми6 х нету,?
30 смартфонов Xiaomi, которые уже получили MIUI 12 – полный список и ссылки
pavel80
18:14
В России нет 5g и не известно когда появятся. Вояки отдавать частоты не хотят. Это не новости, а реклама.
Motorola Edge+ с поддержкой российских сетей 5G представлен официально – Snapdragon 865, 90-Гц экран OLED, 12 ГБ ОЗУ, 108-Мп камера и стоковая ОС Android 10 за 79 990 рублей
Bogdan Boyko
18:10
Чел, он в паре с 2080ti 200 кадров в играх выдает, твоё умозаключение заключено в intel-е головного. мозга
12-ядерный процессор Ryzen 9 3900X подешевел на 110 долларов – производительный игровой чип AMD по лучшей цене с начала продаж
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем