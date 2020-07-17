PES переходит на новый движок Unreal Engine 5
KONAMI наконец-то прервала молчание и заговорила о будущем серии Pro Evolution Soccer, всё это дело японцы подкрепили специальным тизером, в котором нас ждала главная подробность. PES переходит на новый движок Unreal Engine 5. Правда у этой очень крутой новости есть один важный нюанс. Переход состоится лишь в PES 2022.
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На официальном канале PES появился ролик под названием: PES переходит на новый уровень. Логотип Unreal Engine 5 появился на самом старте тизера. Геймплей нам не показали, зато засветили Camp Nou и сходу перешли к Лео Месси, выходящему на поле в форме Барселоны следующего сезона 20/21. Ну и точкой тизера стало обновлённое лицо Месси. В тизере видна высокая детализация формы и лица, надеемся, что на деле окажется именно так.
Тизер вышел минималистичным, но суть его - показать нам, что PES переходит на новый движок. Больше информации мы увидели в описании под тизером, там разработчики оставили целое послание для своих фанатов, в котором поделились важной информацией. Konami заявила, что ведёт работу над футбольным симулятором нового поколения, который создан на новом движке. Нас ожидает обновлённый геймплей, который "поразит потрясающими улучшениями во всех аспектах игры". Планируется повысить реалистичность моделей игроков, улучшить анимацию, физику, добавить реалистичные визуальные эффекты и прочие новшества. Также разработчики игры обещают грандиозные изменения в режимах "myClub" и "Мастер лига". Konami заявляет, что планы на PES 2022 настолько грандиозны, и работа над игрой ведётся настолько тщательно, что было принято решение выпустить PES 21 в виде сезонного обновления, об этом мы рассказывали в прошлой статье.
В общем ждём битву двух футбольных симуляторов FIFA 22 и PES 22 в следующем году. Всем удачной игры.
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