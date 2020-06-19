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Сегодня речь пойдёт о PES 2021, новостях связанных с этой игрой. Наверняка вы многие ждёте эту игру, жду её и я, и PES 2021 и FIFA 2021. Но есть несколько "но", которые в этом году нас, мне кажется, не порадуют. Сейчас KONAMI в связи с коронавирусом, и с тем что выходят новые консоли, все силы отдают разработке новой части игры, т.е. PES 2022 которая выйдет на совершенно новом движке, то же самое ждёт и фифу. Эти игры будут переходить на новый движок, но вот 21-ые части не смогут нас ничем удивить.

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KONAMI в связи с тем что сейчас происходит в мире, решили не выпускать 21-ую часть, в полноценном её виде. Они зарегистрировали новую часть как "PES 2021 Season Update". То есть, мы получим обновление за определенную сумму денег для PES 20, под названием PES 2021. Насколько это будет глобальное DLC, сказать сложно. Возможно это будет пак с обновлёнными трансферами, лицами и формами, но по-сути это всё можно скачать в интернете. Самое интересное, каким может быть прайс на это DLC.

Почему KONAMI не выпускает 21-ую часть в полноценном виде? Они сейчас не видят смысла тратить силы делая практически то же самое. Сейчас они все силы тратят на новый движок, на новую 22-ую игру, которая появится на новых консолях. И уже тогда с новым поколением, это будет совершенно другие игры как PES, так и FIFA.

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В ближайшее время должен выйти трейлер этой игры, который нам всё объяснит. Ну а вы пишите в комментариях, будете ли покупать обновление или же решите пропустить год играя в старую игру.