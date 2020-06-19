PES 2021 не будет
Сегодня речь пойдёт о PES 2021, новостях связанных с этой игрой. Наверняка вы многие ждёте эту игру, жду её и я, и PES 2021 и FIFA 2021. Но есть несколько "но", которые в этом году нас, мне кажется, не порадуют. Сейчас KONAMI в связи с коронавирусом, и с тем что выходят новые консоли, все силы отдают разработке новой части игры, т.е. PES 2022 которая выйдет на совершенно новом движке, то же самое ждёт и фифу. Эти игры будут переходить на новый движок, но вот 21-ые части не смогут нас ничем удивить.
Почему KONAMI не выпускает 21-ую часть в полноценном виде? Они сейчас не видят смысла тратить силы делая практически то же самое. Сейчас они все силы тратят на новый движок, на новую 22-ую игру, которая появится на новых консолях. И уже тогда с новым поколением, это будет совершенно другие игры как PES, так и FIFA.
рекламаВ ближайшее время должен выйти трейлер этой игры, который нам всё объяснит. Ну а вы пишите в комментариях, будете ли покупать обновление или же решите пропустить год играя в старую игру.
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