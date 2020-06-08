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FIFA 21 будет на новом движке

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Сегодня расскажем о грядущей новой части игры от EA. Будет ли FIFA 21 на новом движке, или всё-таки мы увидим очередной провал EA как в прошлом году.


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Не будем тянуть кота за хвост, и начнём с самого главного вопроса. Все фанаты FIFA ждут от игры глобальных изменений, ну знаете ли, наскучила однотипность, начиная с FIFA 17. И вот, наконец-то свершилось, EA откажется от собственного движка Frostbite в пользу нового Unreal Engine 5, об этом сообщает портал Real Sport101. Но, есть оговорка: игра с новым движком будет только на новых PlayStation и Xbox. А на текущих консолях останется Frostbite. Официальных заявлений от разработчиков пока что не было. Но это не первая информация о том, что разработчики хотят попрощаться с Frostbite. Выглядит конечно так себе, но посмотрим, как они смогут это реализовать.

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А мы плавно переходим к следующей новости. Благодаря тому, что новая часть игры будет на другом движке, можно подумать, что изменений будет много. Но пока что наш багаж информации выглядит скудно из-за переноса даты презентации игры. Проведут его трансляцию в ночь с 18 на 19 июня.

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Логично, что в новой части будет Зенит Арена, так как на нём пройдёт финал Лиги Чемпионов в следующем сезоне, и EA, как обладатель эксклюзивной лицензии на главный еврокубковый турнир, обязан будет включить Зенит Арену в игру. Информации о других стадионах пока не поступала.

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И последняя новость на сегодня будет посвящена текущей части FIFA. 15 июня выходит из паузы Ла Лига. И, чтобы украсить молчание пустых трибун, организаторы турнира решили добавить в матч звуки трибун из FIFA 20. Пока что неизвестно, будут ли звуки привязаны к происходящему на поле. Руководство АПЛ пока что обсуждает решение со звуками на пустых трибунах. Кстати, кто смотрит футбол, пишите своё мнение об этом. А на этом всё.

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Теги

unreal engine 5 fifa ps 5 fifa 20 футбол fifa 21
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