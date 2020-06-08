FIFA 21 будет на новом движке
рекламаНе будем тянуть кота за хвост, и начнём с самого главного вопроса. Все фанаты FIFA ждут от игры глобальных изменений, ну знаете ли, наскучила однотипность, начиная с FIFA 17. И вот, наконец-то свершилось, EA откажется от собственного движка Frostbite в пользу нового Unreal Engine 5, об этом сообщает портал Real Sport101. Но, есть оговорка: игра с новым движком будет только на новых PlayStation и Xbox. А на текущих консолях останется Frostbite. Официальных заявлений от разработчиков пока что не было. Но это не первая информация о том, что разработчики хотят попрощаться с Frostbite. Выглядит конечно так себе, но посмотрим, как они смогут это реализовать.
рекламаА мы плавно переходим к следующей новости. Благодаря тому, что новая часть игры будет на другом движке, можно подумать, что изменений будет много. Но пока что наш багаж информации выглядит скудно из-за переноса даты презентации игры. Проведут его трансляцию в ночь с 18 на 19 июня.
рекламаЛогично, что в новой части будет Зенит Арена, так как на нём пройдёт финал Лиги Чемпионов в следующем сезоне, и EA, как обладатель эксклюзивной лицензии на главный еврокубковый турнир, обязан будет включить Зенит Арену в игру. Информации о других стадионах пока не поступала.
рекламаИ последняя новость на сегодня будет посвящена текущей части FIFA. 15 июня выходит из паузы Ла Лига. И, чтобы украсить молчание пустых трибун, организаторы турнира решили добавить в матч звуки трибун из FIFA 20. Пока что неизвестно, будут ли звуки привязаны к происходящему на поле. Руководство АПЛ пока что обсуждает решение со звуками на пустых трибунах. Кстати, кто смотрит футбол, пишите своё мнение об этом. А на этом всё.
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