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В ожидании FIFA 21 на Playstation 5 смотрим скриншоты с Де Брюйне

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О FIFA 21 уже можно говорить официально. В сеть слили список игр которые должны были презентовать на конференции от Sony 4 июня. К сожалению конференцию перенесли из-за беспорядков в США. Sony объяснила это тем что, сейчас не время для развлечений.

Первый трейлер FIFA 21 должны были показать на конференции 4 июня. Но придётся немножко подождать пока ситуация в США не наладится.

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Тем временем дизайнеры делают свои концепты различных вещей связанных с FIFA 21. Покажу вам один из концертов меню игры FIFA 21. На заставке загрузки красуется Де Брюйне. Многие инсайдеров склоняются к мнению что именно Де Брюйне окажется на обложке новой FIFA. Давайте в комментариях оценим работу дизайнера, хотели бы вы видеть меню игры именно таким.

В FIFA 21 так же ожидается обновление французской лиги. Будут добавлены лицензированные  стадионы, и новые лица игроков. Из недостоверных источников сообщается что будет добавлена ещё и вторая лига Португалии. 

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Состоялась презентация нового движка Unreal engine 5, полноценный выход и поддержку устройств нового и  текущего поколения запланированы на первую половину 21 года, а это значит что в FIFA 21 мы его точно не увидим. Придётся ждать существенных изменений только в FIFA 22.

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На этом у нас всё, ждём официального трейлера игры. Мы обязательно поделимся с вами новостями, как только появится информация.

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