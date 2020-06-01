Осталось 3 дня до показа PlayStation 5 - разбираемся в характеристиках и рассматриваем шпионские фото
Итак, начнём с технических характеристик ಠಿ_ಠ. Процессор здесь у нас 7 нанометровый, восьмиядерный от Ryzen 3-го поколения, частота на ядро 3.5Г, горячиться на вас не будет. Кстати, такой же используется в Xbox Series X.
рекламаГрафический процессор будет из семейства Radeon Navi, он должен повысить видеопроизводительность до 13 тфлопс. Это в 3 раза быстрее, чем у PS4 PRO, и в 7 раз быстрее обычной PS4. Интересненько ⊙.☉
Скорость так же очень важна, и для этого Sony использует 16 ГБ оперативной GDDR 6 памяти, SSD на 825 ГБ со скоростью чтения 5.5 ГБ в секунду, Так же можно будет дополнить память, докинув ещё SSD.
рекламаИтак, мы подобрались к самому сладкому, это дизайн. Его нам покажут 4 июня ровно в 23:00 по московскому времени. То, как выглядит приставка, очень важно, будет ли она как коробка у Xbox Series X - неизвестно. Но мы собрали для вас возможные варианты. Выберите, какой вариант вам больше нравится, может вы угадаете). Всем добра и позитива!
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