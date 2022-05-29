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Аналитики отмечают в Китае падение спроса на смартфоны
Производители смартфонов на фоне падения спроса вынуждены сократить поставки на крупнейшем в мире рынке мобильной электроники.
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Как сообщает информационное издание The Wall Street Journal, в Китае наблюдается падение спроса на мобильную электронику, что напрямую связано с возобновлением пандемии и вынужденным сокращением расходов среди потенциальных покупателей.

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Реагирует на это и рынок в лице производителей, которые сокращают поставки на фоне падения спроса и продолжающегося дефицита необходимых для обеспечения полного производственного цикла компонентов. Так, согласно данным CAICT, показатели отгрузки смартфонов за минувший месяц упали на 34% по сравнению с прошлогодними объёмами, составив 17,7 млн экземпляров. Наблюдается и общий спал в годовом эквиваленте, поскольку динамика рынка демонстрирует устойчивый минус, потеряв до 30%, результатом чего стала цифра в 86 млн устройств. 

При этом страдают даже такие гиганты, как компания Apple, руководство которой уже сейчас прогнозирует снижение доходности в размере 8 млрд долларов США. Отрицательную динамику были вынуждены признать и представители компании Xiaomi, согласно отчётам которой только за первый квартал её прибыль просела на 11%, причиной чего стал всё тот же локдаун, нарушение логистических цепочек и непреодолимый дефицит комплектующих. Что примечательно, в стагнации оказались и производители полупроводниковых компонентов. В частности, китайский гигант SMIC сообщил о чрезмерной оптимистичности сделанных ранее прогнозов, обозначив новый объём производства к концу текущего года, меньший на 200 млн единиц, что неизменно отразится на компаниях, выпускающих смартфоны в КНР.

Фото: Ren Yong/Zuma Press

Естественно, всё это приводит к неизбежности общего замедления роста китайской экономики, которая официально занимает 2-е место в мире, обеспечивая до 20% всех поставок мобильной электроники. И если верить ведущим аналитикам, вырисовывающиеся тенденции чреваты ощутимым падением сегмента дешёвых устройств, поскольку их потенциальные покупатели становятся наиболее уязвимыми во времена стремительно развивающегося экономического кризиса.

По мнению одного из ведущих аналитических гонконгских агентств, в первую очередь подпадут под удар такие известные бренды, как Xiaomi, Vivo и OPPO, тогда как Apple, производящая преимущественно дорогостоящую продукцию, пострадает гораздо меньше. Во всяком случае, компания не собирается снижать объёмы отгрузки, озвучивая план с прошлогодними цифрами, тогда как её китайским конкурентам придётся сокращаться на 270 млн экземпляров. В суммарном итоге это приведёт к проседанию мирового рынка на 7%, как сообщили аналитики из TrendForce, указавшие предварительную цифру на конец 2022 года в 1,33 млрд единиц. Солидарны с коллегами и в компании Foxconn, аналитики которой также прогнозируют вялотекущее падение рынка с упором на смартфоны. 

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Что же касается южнокорейского гиганта Samsung, то он заявил о снижении производственных объемов до 280 млн единиц против 310 млн в прошлом году. Поделились негативными прогнозами и в TSMC, специализирующейся на выпуске полупроводников, которых так не достаёт на рынке, и вряд ли будет хватать в ближайшее время. Во всяком случае, так считают аналитики, а это означает, что компаниям по-прежнему придётся соревноваться за недостающие компоненты, ожидая наступления лучших времён, и надеяться на альтернативные решения.

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#смартфоны #гаджеты #дефицит #чипы
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