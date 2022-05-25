Бюджет проекта составит от 2,5 до 3,1 млрд долларов США.

За альтернативной энергией будущее, поэтому неудивительно, что многие крупные компании открывают совместное производство тяговых аккумуляторов в разных странах. Не исключением стала и компания Samsung SDI, которая вслед за LG Energy Solution, уже построившей несколько заводов с SK On на территории США, собирается запустить своё предприятие в партнёрстве с транснациональной корпорацией по производству автомобилей Stellantis.

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К слову, до запуска первой площадки южнокорейского производителя пройдёт немало времени, поскольку он запланирован на 2025 год. Тем не менее уже известны некоторые данные, начиная с локации (завод построят в американской Индиане) и заканчивая капитализацией, которая составит от 2,5 до 3,1 млрд долларов США.

Некоторыми сведениями поделилось и информационное издание Bloomberg, которое обозначило объём потенциальной производительности этого предприятия в 23 ГВт‧ч с перспективой увеличения до 33 ГВт‧ч, а позже и до 40 ГВт‧ч. Всего на производстве будет задействовано 1,4 тысячи сотрудников. В случае успешного развития проекта уже к 2030 году Stellantis рассчитывает перевести на альтернативную тягу до 50% автомобилей, реализуемых на территории США.

Что касается выбора местоположения завода, то оно отнюдь не случайно, поскольку Stellantis уже имеет несколько производств в Индиане и соседних штатах, планируя по мере роста объёмов продукции и расширения линейки электромобилей миграцию работников с сохранением для них всех прав и преференций. В свою очередь не остаются в стороне и местные власти, которые собираются субсидировать новые промышленные проекты на сумму от 186,5 млн долларов.

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Всего же производитель планирует запустить, по меньшей мере, пять больших заводов не только в США, но и европейских странах, и таким образом уже к 2030 году выйти на суммарные 400 ГВт‧ч, реализуя около 5 млн электрокаров в год. Также ожидается открытие нового совместного производства по выпуску тяговых аккумуляторов Stellantis с LG Energy Solution в Канаде.