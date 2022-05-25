Игра поступит в продажу в Steam, GOG и Epic Games Store.

Немецкий разработчик видеоигр компания Chasing Carrots совместно с независимым издателем The Irregular Corporation, озвучили точные сроки, когда их стратегическая игра под названием Good Company с симуляцией управления технокорпорацией выйдет из стадии раннего доступа, открывшегося ещё два года назад в конце марта 2020-го.

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На тот момент игра была доступна в магазинах Steam, Epic Games Store и GOG, её полная версия задержалась и не была представлена в начале 2022 года, как было запланировано. Теперь же создатели внесли полную ясность в этот вопрос, сообщив, что Good Company 1.0 появится в магазинах 21 июня по цене 25 долларов США. Такая стоимость актуальна и сегодня.

Что касается концепции симулятора, то после выхода из раннего доступа игроки смогут получить долгожданный кооператив для четырёх игроков, а также множество новых сюрпризов, включая интересные продукты, доработанные уровни, модули и добавленные две последние миссии сюжетной кампании. Кроме того, ожидается, что помимо полной версии будет представлена и DEMO, и каждый геймер сможет выбрать то, что ему нужно.

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Игрокам предстоит построить с нуля самую продвинутую технокорпорацию, полностью взяв на себя весь цикл производства, начиная с закупки материалов и заканчивая наймом сотрудников и созданием новых проектных линий.