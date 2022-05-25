Компания пытается компенсировать апрельские потери, вызванные простоем предприятия из-за локдауна.

Апрельский локдаун из-за COVID-19 в Китае стал одним из самых жёстких, приведя к массовой остановке предприятий. В частности, шанхайский завод Tesla был вынужден уйти в 22-дневный простой, сократив объём производства на 60 тысяч электромобилей в квартал.

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Однако, как сообщает информационное издание Reuters, с целью компенсировать потери компания планирует уже за эту неделю выпустить конвейера 16 тысяч единиц транспорта. Ежедневно производственные объёмы будут увеличены до 2,6 тысячи автомобилей, в результате чего в совокупности с работой в три смены и удастся обеспечить намеченный план.

Напомним, что частичное возобновление производства на шанхайском заводе состоялось ещё 19 апреля, но тогда выйти на трёхсменный рабочий график не удавалось из-за проблем со штатом, логистикой и дефицитом комплектующих. Так, первую смену в количестве 6 тысяч работников приходилось возить на автобусах, при этом непосредственное участие в доставке сотрудников приняли и муниципальные власти, предоставив бесплатный транспорт в условиях карантина.

Сегодня ситуация в мегаполисе намного улучшилась – одна за одной открываются станции метрополитена и целые линии, благодаря чему работникам завода стало гораздо проще добираться до производственных цехов. Ожидается и налаживание ситуации с экспортом, ведь в минувшем месяце Tesla не смогла поставить ни одного автомобиля на внешний рынок.

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Кроме того, если в течение недели будет выполнен план в 16 тысяч электромобилей, то теоретически шанхайский завод Tesla сможет выпускать до 800 тысяч единиц в год, что станет рекордом для компании. И это далеко не предел, поскольку в ближайшем будущем планируется строительство ещё одного завода в Шанхае.