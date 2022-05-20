В течение этого периода компании собираются реализовать большие запасы смартфонов, накопившихся на их складах за последние месяцы.

Коронавирус продолжает наносить ущерб крупным китайским производителям, вынуждая их сокращать не только поставки, но и объёмы производства выпускаемой продукции, коснулось это и сегмента смартфонов.

реклама

Как сообщает информационное издание Asian Tech Press, к таким мерам были вынуждены прибегнуть и такие ведущие китайские компании как Xiaomi, Vivo и OPPO, которые уже официально подтвердили свои намерения сократить производственные объёмы, как минимум, на 20% в течение следующих нескольких кварталов.

Получили соответствующие уведомления и поставщики, сотрудничающие с Xiaomi. Так, согласно планам компании на текущий год, количество выпускаемых ею устройств снизится на 20-40 млн единиц, составив в годовом эквиваленте не более 160-180 млн экземпляров против поставляемых ранее 200 млн единиц.

Стоит отметить, что это первое сокращение объёмов продаж за всю историю существования китайского гиганта, о чём он уже успел отчитаться. Известна и основная причина, которой стали жесткие противоковидные ограничения в Китае, введённые этой весной в борьбе с новой вспышкой Covid-19, что стало поводом для серьёзных логистических нарушений и стремительного падения покупательской способности.

анонсы и реклама RTX 3070 за 80тр в Ситилинке RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену <b>RTX Ti 3070 дешевле 90 тр</b> в XPERT.RU 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf 3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр

Вслед за Xiaomi собираются снизить поставки и его основные конкуренты в лице китайских компаний OPPO и Vivo, при этом информационные источники озвучивают те же объёмы, исчисляемые долей в 20%. Ожидается, что данные меры помогут производителям смартфонов распродать запасы, которые успели накопиться к этому времени на складах компаний, что вполне логично и оправданно.