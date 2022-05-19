Компания прекращает коммерческую деятельность в Российской Федерации.

Согласно сведениям известного издания The Wall Street Journal, компания Google держит курс на сворачивание собственной деятельности на территории России, продолжая вывозить своих сотрудников за пределы страны.

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Ссылаясь на инсайдерские данные, источник сообщает даже места для продолжения дальнейшего сотрудничества с мировым производителем, который тот предлагает своим работникам. Прежде всего, речь идёт о Дубае, в котором расположен один из самых крупных офисов IT-гиганта.

Стоит отметить, что подобные предложения принимают отнюдь не все сотрудники российского подразделения Google, и многие из них предпочитают остаться дома, несмотря на то, что последствием такого решения является вынужденное увольнение. В целом же, ввиду постепенного прекращения коммерческой деятельности, в скором времени все работающие в российском подразделении компании будут уволены.

Также стало известно, что предложения о переводе в заграничные офисы производителя стали поступать сотрудникам ещё в марте, после того как решением суда были заморожены банковские счета Google в РФ. Далее последовало обвинение Федеральной службы в адрес компании, на которую была наложена административная ответственность за распространение запрещённых сведений в виде штрафных санкций, исчисляемых в размере 7,2 млрд руб., а следом за ней открыто делопроизводство по взысканию этих средств.

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Как результат – отсутствие возможности выплачивать заработную плату сотрудникам и дальнейшего ведения любой другой коммерческой деятельности на территории РФ, что и стало причиной массового перевода и увольнения работников, а также старта процедуры банкротства, несмотря на продолжающееся функционирование таких сервисов компании, как поисковик, YouTube и Gmail.