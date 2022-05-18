В 2021 году автомобильный бизнес потребил 59 000 тонн кобальта для производства тяговых батарей.

Известно, что кобальт и никель являются самыми дорогостоящими компонентами, используемыми при производстве аккумуляторов для электромобилей, поэтому на сегодняшний день всё больше автопроизводителей рассматривают альтернативные варианты химсостава для тяговых батарей.

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При этом именно автопром является главным потребителем кобальта, отбросив на задний план даже производителей электронной продукции, в пользу чего говорят статистические данные института Cobalt Institute, опубликованные информационным изданием Financial Times. Согласно им, в течение 2021 года на нужды автопроизводителей было отгружено около 59 000 тонн кобальта, тогда как на производство смартфонов понадобилось не более 26 000 тонн, а на планшетные ПК и ноутбуки и того меньше – 16 000 тонн.

В отчёте приводится и аналитический прогноз, а рамках которого ожидается устойчивый рост спроса на дорогостоящий металл в период с 2024 по 2026 гг. (его доля составит, по меньшей мере, 12%). При этом вряд ли удастся покрыть текущий дефицит, поскольку темпы роста по такому важнейшему показателю, как предложения, не превысят 8%, и данная ситуация будет наблюдаться вплоть до следующего года, когда ожидается достижение относительного равновесия.

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Что касается долгосрочных прогнозов, то ожидается, что в 2026 году промышленным предприятиям в общей совокупности понадобится не менее 320 000 тонн кобальта, поэтому производители будут по-прежнему стремиться использовать альтернативные составы. В частности, в следующем году до 50% тяговых батарей для электромобилей будет производиться с фосфатом железа, что позволит избежать значительных издержек за счёт уменьшения сырьевого потребления подорожавшего в 2 раза кобальта, добываемого только в определенных регионах.