По словам представителей пресс-службы компании, на сегодняшний день речь идёт только о продаже сервисов «Новости» и «Дзен» компании VK.

Как известно, недавно появились слухи о намерениях «Яндекса» распродать свои активы, в том числе почтовый и поисковый сервисы, а также «Кинопоиск», однако в компании их не только не подтвердили, но и окончательно развеяли.

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Так, согласно официальному заявлению руководства, ни о какой продаже почты и поиска не идёт речи, несмотря на то, что к этому времени уже даже появилась информация о возможных покупателях в лице «Сбера» и «Ростеха». Опровергли в «Яндексе» и переговоры с обозначенными выше компаниями, о чём сообщило информационное издание РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

В то же время, некоторые свои продукты компания всё-таки решила продать, и на сегодняшний день в этот перечень вошли такие сервисы, как «Дзен» и «Новости». В пользу того, что это решение является окончательным, говорит официальное заявление от 28 апреля, в котором обозначен и покупатель – это группа VK, все остальные подробности данной сделки пока держатся в секрете.

Не подтвердились и слухи о разделе «Яндекса» на две компании (российскую и международную) с последующим открытием головного офиса в Израиле или Армении. Представители компании сообщили, что не собираются переносить штаб-квартиру и переводить своих сотрудников из российской столицы. Подтвердил достоверность этих слов и глава Минцифры России Максут Шадаев, выразивший уверенность в том, что «Яндекс» остаётся в РФ.

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При этом выручка компании за прошлый год продемонстрировала уверенный прирост, принеся ей 18,4 млрд руб. (+136%) в сегменте медиасервисов, включая «Кинопоиск» с его выросшей почти в 2,5 раза долей в размере 7,16 млрд, и 165,2 млрд руб. (+32%) в сегменте «Поиск и портал».