Игра также получит дополнение Blue Sun с новыми локациями, бронёй и персонажами.

Создатели Hellpoint в лице разработчика игры Cradle Games и издателя tinyBuild объявили о скором выходе новой версии своего боевого платформера в жанре научной фантастики, который будет сопровожден приятным бонусом в виде дополнения Blue Sun.

реклама

Так, согласно их анонсу, релиз геймплея состоится уже в конце первой декады июня, а если, точнее, 12 числа, причём исключительно в консольной вариации, предусматривающей совместимость с такими популярными флагманами игровых приставок, как PlayStation 5 и Xbox Series S и X. Кроме того, расширить географию посредством обновления уже используемого Hellpoint смогут и владельцы консолей PlayStation 4 и Xbox One, и что самое главное, сделать это можно будет совершенно бесплатно.

Среди прочих приятных сюрпризов – высокая производительность и частота до 60 кадров в секунду, а также поддержка 4K-формата, что в общей совокупности будет способствовать ускоренной загрузке и высокой детализации изображения.

Что касается дополнения, то c Blue Sun геймеры перенесутся в новый мир под названием «Лазурное солнце», в котором будут представлены три масштабные локации с совершенно другими персонажами, включая боссов, новая броня и система контрактов.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti за 80 тр в Ситилинке Цены 3070 идут к 70 тр - смотри -30% от цены 3060 - криптозима торжествует Несколько 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке -30% на Gigabyte Aorus 3080 из-за криптозимы 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену -30% на RTX 3070 в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 3070 Ti дешевле 90 тр - цены рухнули в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU RTX 4000 в продаже за 116 590р -40% на 12700F в Ситилинке

Напомним, что впервые Hellpoint была представлена ещё в июле 2020 года не только для PS4 и Xbox One, включая Nintendo Switch с февраля 2021 года, но и для ПК (Epic Game Store, GOG и Steam). Тогда сюжет игры развивался на захваченной монстрами и космическими богами космической станции под названием «Ирид Ново».