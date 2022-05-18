Создатели Hellpoint в лице разработчика игры Cradle Games и издателя tinyBuild объявили о скором выходе новой версии своего боевого платформера в жанре научной фантастики, который будет сопровожден приятным бонусом в виде дополнения Blue Sun.
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Так, согласно их анонсу, релиз геймплея состоится уже в конце первой декады июня, а если, точнее, 12 числа, причём исключительно в консольной вариации, предусматривающей совместимость с такими популярными флагманами игровых приставок, как PlayStation 5 и Xbox Series S и X. Кроме того, расширить географию посредством обновления уже используемого Hellpoint смогут и владельцы консолей PlayStation 4 и Xbox One, и что самое главное, сделать это можно будет совершенно бесплатно.
Среди прочих приятных сюрпризов – высокая производительность и частота до 60 кадров в секунду, а также поддержка 4K-формата, что в общей совокупности будет способствовать ускоренной загрузке и высокой детализации изображения.
Что касается дополнения, то c Blue Sun геймеры перенесутся в новый мир под названием «Лазурное солнце», в котором будут представлены три масштабные локации с совершенно другими персонажами, включая боссов, новая броня и система контрактов.
Напомним, что впервые Hellpoint была представлена ещё в июле 2020 года не только для PS4 и Xbox One, включая Nintendo Switch с февраля 2021 года, но и для ПК (Epic Game Store, GOG и Steam). Тогда сюжет игры развивался на захваченной монстрами и космическими богами космической станции под названием «Ирид Ново».