Прототипы электромобилей будут представлены в 2023 году, а производство планируется начать в 2026 году.

На днях появилась информация о том, что немецкий автоконцерн Volkswagen не оставляет намерений покорить американский рынок электромобилей, возродив специально для этих целей историческую марку Scout, под которой во второй половине прошлого столетия автопроизводитель выпускал внедорожники повышенной проходимости.

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Под этим брендом VW собирается поставлять в США электрические пикапы и внедорожники, на которые там по-прежнему наблюдается наибольший спрос. И если в настоящий момент доля компании в американском сегменте не превышает 4%, то в десятилетней перспективе ожидается рост до 10%, чему явно должны поспособствовать новые "Скауты".

Также стало известно, когда именно ожидать пополнения модельного ряда автоконцерна. Так, по словам гендиректора VW Герберта Дисса, первые прототипы электромобилей появятся уже в 2023 году, тогда как их полноценный выпуск будет налажен к 2026-му. При этом полный цикл производства новой линейки электрокаров будет развёрнут на американской территории, что позволит в полной мере учитывать все пожелания потенциальных покупателей из Штатов.

Приветствуют эту инициативу и сами американцы, которые, как выяснилось, не только помнят, но и очень тепло относятся к торговой марке Scout, что делает перспективы автокомпании ещё более оптимистичными. На рассмотрении и вопросы, затрагивающие экспорт, однако окончательные решения по ним будут приняты позже.

Среди прочих приятных новостей от немецкого производителя – старт продаж нового микроавтобуса ID.Buzz в присущем 60-м годам ретро-стиле, который также, как и Scout будет работать на электротяге. Первые поставки этого минивена будут производиться в рамках рынка стран ЕС, тогда как американцам придётся подождать того момента, когда VW окончательно локализует и наладит производственный процесс в Штатах.

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Пока же созданные здесь ранее предприятия сосредоточатся на выпуске электрокаров семейства ID.4, предназначенных исключительно для местного рынка, попутно развивая премиальные линейки Porsche и Audi.