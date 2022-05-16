Игра повествует о далёком будущем через 20 тысяч лет, о мире без людей, заселённом роботами.

Испанская студия-разработчик Tanuki Game Studio и издательство Neon Doctrine на официальной странице в Steam представили игру The Library of Babel, что дословно переводится с английского, как «Вавилонская библиотека».

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Речь идёт о стелс-платформере, переносящем геймеров в далёкое будущее, когда от человечества не останется и следа, и новый Вавилон будет заселён самыми продвинутыми роботизированными существами. Так, по версии создателей игры через 20 тысяч лет размеренный уклад новых жителей Земли нарушит внезапное обнаружение древней библиотеки с письменами прошлого и будущего.

В частности, искать уникальное хранилище, а вместе с ним и виновного в умышленном убийстве доведётся главному игроку по имени Людовик. Ему же предстоит узнать причину закрытия библиотеки, поэтому действовать придётся очень быстро и точно, демонстрируя молниеносную реакцию, что позволит миновать все возникающие на пути героя преграды и избегать нападок от потенциальных противников, которых будет немалое количество.

Помимо остросюжетных сценариев геймеров порадует и общее разнообразие локаций, среди которых на их пути будут встречаться величественные пагоды и непроходимая чащоба с удивительно точной прорисовкой и чёткой детализацией анимации. Найдут в этой игре что-то особенное для себя и любители гейминга из 90-х, поскольку разработчики предусмотрели свойственные квестам тех лет диалоги с систематизированным управлением и соответствующим им инвентарем.





По словам разработчиков, на создание игры их вдохновили одноименный рассказ Борхеса, а также популярная кинокартина Копполы «Апокалипсис сегодня».

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Что касается окончательного релиза, то ожидается, что и консольные, и десктопная версии игры станут доступными уже в этом году, попутно получив русскоязычную поддержку, доступную через сервис Valve.