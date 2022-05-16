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Объём продаж автомобилей на новых источниках энергии в 1 квартале 2022 года превысил 2 млн единиц
По данным TrendForce, наибольший рост показали аккумуляторные электромобили (BEV), продажи которых составили 1,5 млн единиц.
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Аналитическое агентство TrendForce опубликовало сегодня отчёт о продажах легкового транспорта на альтернативном топливе (NEV, включая аккумуляторные электромобили, подключаемые гибридные электромобили и автомобили на топливных элементах). Согласно размещённым данным, за первый квартал текущего года доля продаж автомобилей на NEV составила более 2 млн единиц, продемонстрировав прирост в 80% по сравнению с прошлогодними объёмами.

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Лидируют аккумуляторные электромобили (BEV), количество продаж которых составляет около 1,5 млн единиц, тогда как второе место занимают подключаемые гибридные электромобили (PHEV) с долей 493 тысячи авто. И это на фоне общего падения продаж на мировом рынке автомобилей (независимо от типа трансмиссии), достигшего за этот же период 7%, что обусловлено проблемами с поставками необходимых для производства чипов и комплектующих из-за противоковидных ограничений и мер профилактики пандемии в Китае.

Определились хедлайнеры и среди производителей. Так, номером один в этом негласном рейтинге ожидаемо стала Tesla, реализованная в количестве 310 тыс. единиц, что занимает более 20% рынка. Следом за ней идёт китайский производитель BYD с продажами в размере 143 тысяч автомобилей, что составляет 9,5%, и вероятнее всего, это далеко не предел, поскольку автокомпания заявила о своём намерении полностью перейти на NEV. Кроме того, BYD бьёт рекорды и в PHEV-сегменте, отличительной характеристикой которого является наличие внешней зарядки у электромобилей. Здесь продажи компании составили 142 тыс. автомобилей с долей рынка 28,8%.

Что касается, объёмов продаж PHEV-моделей на рынке Европы, то они были ниже, как за первый квартал этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так и по сравнению с четвёртым кварталом 2021 года, что отразилось на итоговых результатах некоторых европейских производителей.

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В целом же, аналитики TrendForce считают, что в 2022 году ожидается дальнейший рост продаж NEV, однако автопроизводителям не удастся избежать ценового давления, во многом объяснимого подорожанием комплектующих и намечающейся глобальной инфляцией, от которой во многом и будет зависеть дальнейшая динамика роста рассматриваемого сегмента.

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#tesla #электромобили
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