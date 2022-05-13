В последнее время на фоне роста рынка металлов, а в частности, кобальта и никеля, стали актуальны литиевые аккумуляторные батареи, изготавливающиеся с применением фосфата железа. Как недавно стало известно информационному изданию Electrek, автопроизводитель Ford Motor уже экспериментирует с LFP-аккумуляторами, в пользу чего говорит заявление гендиректора компании Джима Фарли.
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По его словам, прозвучавшим в рамках отчётной конференции, американская автомобилестроительная компания уже некоторое время проводит исследовательские работы в этом сегменте с целью анализа рациональности применения батарей данного типа.
Полученные результаты оказались весьма оптимистичными и исследователи сделали вывод, что переход электромобилей первого поколения на новый тип аккумуляторов позволит увеличить производство и высвободить элементы на основе никеля для ещё большего производства версий с большим запасом хода. Это означает, что по факту Ford Motor готовы оснащать свои автомобили, начиная с пикапов F-150 Lightning и заканчивая кроссоверами Mustang Mach-E, железо-фосфатными батареями.
Также ожидается, что в 2023 году с конвейеров заводов Ford сойдут, по меньшей мере, 150 тысяч пикапов, поэтому компании придётся искать дополнительные ресурсы по поставке аккумуляторов, включая LFP, благодаря чему удастся снизить производственные затраты.
Кроме того, данное решение позволит Ford Motor и другим производителям сохранить привлекательность цен выпускаемой продукции, что станет особенно заметно на фоне роста стоимости никелевых батарей, которые на сегодняшний день использует в своих электромобилях большинство крупных автомобилестроительных компаний.