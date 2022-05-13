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Ford Motor планирует использовать LFP-батареи в своих электромобилях первого поколения Mustang Mach-E и F-150 Lightning
По словам гендиректора Ford Джима Фарли, применение железо-фосфатных батарей в электрических моделях первого поколения поможет компании продвинуться в наращивании объёмов производства.
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В последнее время на фоне роста рынка металлов, а в частности, кобальта и никеля, стали актуальны литиевые аккумуляторные батареи, изготавливающиеся с применением фосфата железа. Как недавно стало известно информационному изданию Electrek, автопроизводитель Ford Motor уже экспериментирует с LFP-аккумуляторами, в пользу чего говорит заявление гендиректора компании Джима Фарли.

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По его словам, прозвучавшим в рамках отчётной конференции, американская автомобилестроительная компания уже некоторое время проводит исследовательские работы в этом сегменте с целью анализа рациональности применения батарей данного типа.

Полученные результаты оказались весьма оптимистичными и исследователи сделали вывод, что переход электромобилей первого поколения на новый тип аккумуляторов позволит увеличить производство и высвободить элементы на основе никеля для ещё большего производства версий с большим запасом хода. Это означает, что по факту Ford Motor готовы оснащать свои автомобили, начиная с пикапов F-150 Lightning и заканчивая кроссоверами Mustang Mach-E, железо-фосфатными батареями.

Также ожидается, что в 2023 году с конвейеров заводов Ford сойдут, по меньшей мере, 150 тысяч пикапов, поэтому компании придётся искать дополнительные ресурсы по поставке аккумуляторов, включая LFP, благодаря чему удастся снизить производственные затраты. 

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Кроме того, данное решение позволит Ford Motor и другим производителям сохранить привлекательность цен выпускаемой продукции, что станет особенно заметно на фоне роста стоимости никелевых батарей, которые на сегодняшний день использует в своих электромобилях большинство крупных автомобилестроительных компаний.

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#электромобили #ford #аккумуляторные батареи #ford motor
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