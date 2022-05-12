Компания инвестирует 1,9 млрд долларов США в производство электромобилей и аккумуляторов к ним.

Не секрет, что за альтернативным топливом будущее, поэтому всё больше автопроизводителей заявляют о постепенном переводе на него собственной продукции. Не исключением стал и автомобилестроительный бренд, принадлежит компании Subaru Corporation, который озвучил свои инвестиционные намерения в данном сегменте в размере 250 млрд иен, что эквивалентно 1,9 млрд долларов США.

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Ожидается, что производитель начнёт с создания аккумуляторов, попутно налаживая отдельную конвейерную линию, заточенную под полный цикл выпуска первых электрокаров на своём главном предприятии, расположенном в японской префектуре Гумма. Также стало известно о сроках запуска производства, которое запланировано на 2027 год.

Стоит отметить, что японские автокомпании оказались не столь торопливы в плане перехода на новые электрические «рельсы», если проводить сравнительный анализ с их зарубежными конкурентами. Так, этот рынок в рамках островного государства пока не превышает 1%, поэтому неудивительно, что наконец-то решившиеся на постепенный переход производители готовы вкладывать баснословные суммы на открытие новых производственных линий для выпуска электрокаров.

Наглядным тому примером помимо Subaru стала и компания Honda Motors, в ближайших планах которой инвестировать около 40 млрд, что позволит уже к 2030 году расширить её ассортимент до 30 новых моделей электромобилей. Кроме того, автопроизводитель Toyota Motor не собирается ограничиваться одной только Японией, планируя наладить выпуск комплектующих для электрокаров в Индии.

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Что касается Subaru, то компания планирует к 2030 году увеличить объёмы продаж электрических автомобилей до 40% от всей реализуемой продукции, 70% которой на сегодняшний день поставляется на американский рынок. Ожидается и увеличение операционной прибыли за текущий финансовый год, которая по его итогам должна составить 200 млрд иен против прогнозируемых ранее 196 млрд.