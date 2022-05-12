При этом с конвейера сошло 10757 автомобилей, из них продано 1512 на внутреннем рынке Поднебесной.

Текущая ситуация в Шанхае, связанная с карантинными мероприятиями по случаю новой вспышки коронавируса сказывается практически на всех сферах деятельности китайского мегаполиса.

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Не обошли стороной последствия одного из самых жестких локдаунов и местное производство Tesla, в рамках которого в апреле не было экспортировано ни одной транспортной единицы, хотя ранее именно эти конвейеры обеспечивали максимальный поток.

В то же время на сегодняшний день здесь было собрано 10757 электрокаров, часть из которых уже была реализована на внутреннем рынке. Другое дело, что продажи оставляют желать лучшего, и если ещё в марте текущего года было продано более 65 тыс. транспортных единиц, то в апреле этот показатель не превысил 1512 автомобилей, что эквивалентно цифрам двухлетней давности, когда предприятие проработало только 4 месяца.

Не стоит забывать и о том, что в апреле руководство завода было вынуждено приостановить производство, переведя его в трёхнедельный простой. Проблем добавили и перебои в поставках комплектующих, которые так и не позволили производителю выйти на запланированные 1,2 тыс. единиц в день после возобновления деятельности 19 апреля.

В итоге шанхайский завод Tesla решил сократить ежедневный план производства до 200 автомобилей в сутки, отложив до лучших времён сборку городских внедорожников Model Y ввиду отсутствия необходимых комплектующих для электропроводки и других систем.

К слову, все перечисленные пертурбации не стали поводом для рассредоточения производства, поскольку в головном офисе есть понимание того, что текущие проблемы носят исключительно временный характер, даже несмотря на введённый запрет на экспорт выпускаемой продукции за пределы мегаполиса.

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Тем временем, шанхайское производство упало до 55 тыс. электрокаров, тогда как реализация и экспорт с начала года составили более 183 и 73 тыс. единиц, соответственно.