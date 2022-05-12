Текущая ситуация в Шанхае, связанная с карантинными мероприятиями по случаю новой вспышки коронавируса сказывается практически на всех сферах деятельности китайского мегаполиса.
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Не обошли стороной последствия одного из самых жестких локдаунов и местное производство Tesla, в рамках которого в апреле не было экспортировано ни одной транспортной единицы, хотя ранее именно эти конвейеры обеспечивали максимальный поток.
В то же время на сегодняшний день здесь было собрано 10757 электрокаров, часть из которых уже была реализована на внутреннем рынке. Другое дело, что продажи оставляют желать лучшего, и если ещё в марте текущего года было продано более 65 тыс. транспортных единиц, то в апреле этот показатель не превысил 1512 автомобилей, что эквивалентно цифрам двухлетней давности, когда предприятие проработало только 4 месяца.
Не стоит забывать и о том, что в апреле руководство завода было вынуждено приостановить производство, переведя его в трёхнедельный простой. Проблем добавили и перебои в поставках комплектующих, которые так и не позволили производителю выйти на запланированные 1,2 тыс. единиц в день после возобновления деятельности 19 апреля.
В итоге шанхайский завод Tesla решил сократить ежедневный план производства до 200 автомобилей в сутки, отложив до лучших времён сборку городских внедорожников Model Y ввиду отсутствия необходимых комплектующих для электропроводки и других систем.
К слову, все перечисленные пертурбации не стали поводом для рассредоточения производства, поскольку в головном офисе есть понимание того, что текущие проблемы носят исключительно временный характер, даже несмотря на введённый запрет на экспорт выпускаемой продукции за пределы мегаполиса.
Тем временем, шанхайское производство упало до 55 тыс. электрокаров, тогда как реализация и экспорт с начала года составили более 183 и 73 тыс. единиц, соответственно.