Основной причиной, по словам представителей компаний, является нехватка полупроводниковых компонентов, необходимых для производства приставок.

Сегодня игровые консоли ведущих производителей Sony и Nintendo в большом дефиците – сказываются проблемы с поставками и производством комплектующих. К сожалению, вопрос не удастся решить и в этом году, как сообщает информационное издание The Wall Street Journal, ссылаясь на недостаток полупроводниковых компонентов.

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Прокомментировал сложившуюся ситуацию и глава компании Nintendo Фурукава, который не смог обнадёжить потенциальных покупателей ввиду отсутствия оптимистичных прогнозов. Согласно его заявлению, покрыть дефицит поставок недостающих компонентов в текущем году не удастся, результатом чего станет сокращение объёмов продаж на 8,6%, то есть до 21 млн единиц.

Конечно, озвученная производителем аналитика не является финальной, но если проводить её сравнение с предыдущими отчётами, то годовые потери от сложившегося дефицита могут оказаться больше на 2,6 млрд долларов США.

Не лучше ситуация и у Sony, финансовый руководитель которой утверждает, что в течение этого года удастся реализовать не более 18 млн приставок, что на 20,3% меньше, если проводить сравнительный анализ с прошлогодними объёмами продаж. И это не предел, так как мистер Хироки Тотоки считает, что усиление карантинных мер в Поднебесной только ухудшит этот и без того пессимистичный прогноз.

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Нет смысла пока говорить и о долгосрочных перспективах, поскольку ни одна из компаний не приводит официальных финансовых планов на следующие годы. А в свете последних событий, связанных с ужесточением противоковидных мер в Шанхае и ряде других заточенных на иностранный бизнес китайских городов, удивляться сложившейся ситуации не приходится.